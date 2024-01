Mint arról korábban az Index is beszámolt, Toroczkai László évértékelőjében az ukrajnai háborút is említette. Szerinte a háború lezárásához azonnali tűzszünet, béke és tárgyalásos úton történő megegyezés szükséges. Azt is kijelentette, ha a háború következtében megszűnne Ukrajna államisága, egyetlen magyarországi pártként a Mi Hazánk Mozgalom „igényt tart Kárpátaljára”.

Később Toroczkai az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt, ahol bővebben kifejtette, hogyan értette azt hétvégi évértékelőjén az elhangzottakat. A pártelnök szerint több forgatókönyv is létezik a háború végkimenetelére, ebből az egyik az, hogy Ukrajna teljesen magára marad, és akkor Ukrajna államisága megszűnik létezni.

Ebben az esetben pedig Kárpátalja dönthet úgy népszavazás útján – mint 1991-ben –, hogy védhatalmi státuszt kér Magyarországtól, mint ahogy Ausztria gyakorol ilyen védhatalmi státuszt Dél-Tirol felett

– mondta.

„…mint az égi manna”

Toroczkai László kijelentéseire Ungár Péter is reagált kedd reggel egy Facebook-posztban. Mint írta, „magát a követelését a Mi Hazánknál megszokottan többszörösen mellérendelő mondatokba ágyazta, lebegtetett, feltételes mód mögé bújt, de a lényege ez volt, elérkezettnek látta az időt, hogy Kárpátalja visszacsatolásáról deliráljon”.

Megbocsáthatatlan felelőtlenség ilyet mondani ebben a háborús helyzetben. Két lehetőség van, a Mi Hazánk elnöke vagy nem gondolta végig, hogy mennyit árt ezzel a kijelentésével a kárpátaljai magyaroknak, vagy ha végiggondolta, akkor politikai haszonszerzésének alárendelte a kárpátaljai magyarok érdekét

– jelentette ki az LMP társelnöke, aki szerint egyik sem elfogadható. „Az magyarellenes radikális ukrán nacionalistáknak úgy kellenek ezek a mondatok egy magyar képviselőtől, mint az égi manna” – vélekedett.

„Ráadásul, ahogy ezt beágyazta abba, hogy ezt egy Kremllel történő megegyezés után kell elkezdeni, az ember kezdte azt érezni, hogy az ukrán nacionalisták megkérték erre, hogy a magyarellenes hangulatot szítani tudják Ukrajnában” – folytatta gondolatmenetét a zöldpárti politikus.

Megértem, hogy sokaknak fontos, hogy olyan nemzetben gondolkodó pártra szavazzanak, amely kritikus az Orbán-kormánnyal, de kérem, hogy ne bízzanak olyanokban, akik a nagyotmondásért feláldozzák a gondolkodást, és egy olyan magyar közösségnek ártanak, amelyet egy háború és egy ellenséges többségi kormány súlyt

– emelte ki Ungár Péter.