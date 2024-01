A botrány után megmutatták az olasz nő celláját

Hétfőn mosolyogva érkezett az antifa támadások miatt tartott előkészítő ülésre az ügy elsőrendű vádlottja, Ilaria Salis. A nőt lábbilincsben vezették a bíró elé, a jeleneten nemcsak a nő családja, de az olasz kormány is megbotránkozott. Ismert, hogy a botrány külügyminiszteri szintre is elért, majd Georgia Meloni egyenesen Orbán Viktorral egyeztetett a fogva tartás körülményeiről. Korábban ugyanis Salis egyik volt cellatársa áldatlan állapotokra panaszkodott az olasz médiának.

Hétfőn a büntetés-végrehajtás már közleményben cáfolta a nő állításait, szerdán pedig egyenesen Salis zárkájában, a BvOP Gyorskocsi utcai intézményében tartottak bejárást. Kovács Mihály bv. ezredes, a BvOP Fogvatartási Ügyek Szolgálatának szolgálatvezetője leszögezte, hogy normál körülmények között sincsenek olyan sokan a cellákban, mint most. A nyolc férőhelyes termet csordultig töltötte a nagyjából harminc sajtós, köztük az olasz tévé képviselői.

Az ezredes elmondta, hogy a körülmények nem szállodai színvonalúak, de ez mégiscsak egy börtön.

A szerdai tájékoztatón meg lehetett nézni a szobát, ahol a négy emeletes ágyon katonás rendben tartják a fogvatartottak az ágyneműiket, de megmutatták a lapos képernyős tévét és azt a listát is, amely szerint arra is figyelnek, ha valakinek az étkezésben speciálisak az igényei. A fogvatartottnak lehetősége van élőben, telefonon vagy videóhívással kapcsolatot tartani, és szükség esetén akár pszichológus segítségét is kérheti. Mint elhangzott, nyelvi akadályokkal sem kell számolnia, „a zárkájában várhatóan mindenki találhat valakit, aki beszéli az ő nyelvét”.

Kovács Mihály a sajtótájékoztatón bemutatta kolléganőjét, Csóra Edinát, aki reintegrációs tisztként dolgozik az intézményben, és olasztudásával segíti többek között Salist is a mindennapokban. A mai napon kiderült, hogy Ilaria Salis panasszal élt a körülményei miatt az ombudsmannál, ám nem született az ügyben elmarasztaló döntés a bv.-re nézve.

