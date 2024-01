Az új pártelnök rögtön borította az egyensúlyt, és feltette a közösségét a térképre

Jelentős változás történt január elseje óta a magyar politikában, hiszen immár hivatalosan is új pártelnök került be a Lájkok Ligája versenyébe: a hétvégén ismét megválasztotta ugyanis a párt elnökének Donáth Annát a Momentum küldöttgyűlése. A váltásra több ok miatt is szükség volt, ahogyan ezt ebben a cikkünkben is elemeztük, de talán az egyik dolog már a Lájkok Ligája 6. fordulójának táblázatából is átjön. Míg Gelencsér Ferenc alig néhány közösségi oldalon volt jelen és azokon is rendre utolsóként kullogott, ergo, talán kijelenthetjük, a kevésbé ismert, illetve népszerű pártelnökök közé tartozott, addig Donáth Anna több platformon is masszív követőtáborral rendelkezik, és vitathatatlanul is pártja meghatározó arca.

Orbán tovább növelte előnyét

Ez már rögtön a Facebookról is leszűrhető, hiszen Donáthnak több mint tízszer annyi lájkolója van a legnépszerűbb közösségi oldalon, mint Gelencsérnek volt. Színrelépésével rögtön feljebb is tornázta a Momentumot az Index erősséglistáján, hiszen 95 ezer követőjével Tordai Bencét (Párbeszéd), Kunhalmi Ágnest (MSZP), Ungár Pétert (LMP) és Kovács Gergelyt (MKKP) is előzi, akárcsak értelemszerűen a platformról törölt Toroczkai Lászlót (Mi Hazánk).

Sőt, mivel az elmúlt egy hónapban Orbán Viktor kormányfőn kívül – aki továbbra is magabiztosan halad az 1,3 millió követő felé – szinte az összes pártelnök veszített követői számából az oldalon, így nem kizárt, hogy a választásokig akár újabb előzést hajthat végre, Gyöngyösi Márton (Jobbik) kárára.

Ehhez persze még aktívabbnak kell majd lennie az oldalon.

Az X jelöli a helyet

Legalább annyira, mint az X-en, a Twitter utódján, hiszen itt több mint 16 ezer követőjével rögtön a harmadik helyen áll lájkolók számában. Csak az energiáit főleg erre az oldalra fordító Toroczkai László előzi, illetve a miniszterelnök, akit a Donald Trumppal való baráti üzengetése is pörget, pontosabban az oldalának követői körét. A nyár óta 80 ezerrel lett nagyobb Orbán tábora, ami valóban elképesztő növekedési ütem.

Képekben a Momentum

Az Instagramon szinte minden pártelnök képes volt kissé növekedni januárban, voltak, akik hibahatáron belül, mások egészen látványos mértékben. Nagyot esett viszont itt Gyurcsány Ferenc, a DK vezetője, aki szinte egyedüliként bukott követőket az év első hónapjában, igaz, még így is bőven második helyen áll Orbán mögött. Donáth Anna itt sem szerénykedhet: a hatodik legtöbb lájkolót tudhatja magáénak.

Aki kimarad, lemarad

Úgy tűnik, ez a mondás a pártelnökök körében újabban a TikTokra vonatkozik, hiszen egyre többen kapnak rá a fiatalok körében rendkívül népszerű platformra. Itt is Orbán Viktor vezet továbbra is, ám nem ennyire egyértelmű az előnye, mint máshol. Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke ismét jelentős növekedést tudott elérni, akárcsak Toroczkai László. Gyurcsán Ferenc növekedési üteme kissé lelassult, és az is fura, hogy a fiatalok politikai háttérbe szorításáról rendre értekező Vona Gábor is igencsak lassan gyűjti az itteni követőtáborát.

Ennél is furcsább viszont, hogy Donáth Anna, aki korából adódóan még igencsak aktív is lehetne a portálon, erre a platformra nem is regisztrált, legalábbis hivatalos csatornával nem.

Videóban jobbra van az irány

A YouTube-on viszont jelen van, igaz, nem túl nagy csatornával. A legnépszerűbb videómegosztó portálon továbbra sem férhet kétség Toroczkai László első helyéhez, 218 ezer feliratkozója igencsak masszív adat, ráadásul ez a szám is folyamatosan növekszik. A Socialblade.com weboldal adatai szerint már a 179. legnépszerűbb csatornának számít Magyarországon, havonta pedig több száz, de akár több ezer dollárt is fialhat reklámbevételben a Mi Hazánk elnökének, legalábbis a portál becslései szerint.

