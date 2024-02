Roncsautó lehet a miskolci önkormányzati választás szerencsehozó talizmánja?

Az önkormányzati kampány még hivatalosan el sem indult, azonban a borsodi megyeszékhelyen már javában megy a polgárok figyelmét is felkeltő akciózás. A közösségi médiában vívott küzdelem egy szokatlan ügy-, a roncsautók elszállítása körül kristályosodik ki.

Kitört jobb első kerekén támaszkodó Opel (Vauxhall) az út szélén, piros autóroncs a mexikóvölgyi árokban. Ilyen és ehhez hasonló hulladékokra vadászik Hollósy András és Bajusz Gábor a miskolci Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői, mivel úgy tapasztalták, hogy torkig vannak a város lakói a közterületeken hátrahagyott járművekkel. A roncsvadászat terén azonban erős baloldali konkurenciát kaptak.

A hasznavehetetlen roncsokkal szemben az a legfőbb kifogás, hogy a belső városrészekben foglalják az értékes parkolóhelyeket, zöldterületeken pedig – amellett, hogy csúfítják a látképet – szennyezhetik a környezetet.

Mire jó a roncsautó?

A politikusok jól fényképezhető közösségi munkája egyébként klasszikus közvetítői tevékenység, mely abból a szempontból is hálás feladat, hogy különösebb erőforrást nem igényel. Elég működtetni azokat az informális csatornákat, ahol a lakosság jelezheti számukra a problémával érintett helyszínt. Ebben a folyamatban Hollósy Andrásék csak becsatornázzák a nem túl proaktív önkormányzat felé a feladatot, alapesetben ugyanis a rendőrség és a Miskolci Önkormányzati Rendészet a felelős az elszállításért, amennyiben a város közigazgatási területén belül van a jármű.

A jelenlegi városvezetés egy buborékban él, tanácsadói körrel körülvéve, és nem akarja érteni az egyszerű miskolciak életét. Döntésképtelenek, nem hallják meg az emberek problémáit.

– ezt már a DK polgármester-jelöltje, Hegedűs Andrea közölte, hozzátéve, hogy akinek a lakókörnyezetében ilyen roncs található, annak egy is sok. A DK véleménye szerint minden illegális szemételhelyezés elleni küzdelemnek három iránya van, a prevenció, szemléletformálás és a kommunikáció. A miskolciak elég aktívak abban, hogy jelzik, ha ilyen esetekkel találkoznak, akár a helyi önkormányzati képviselő megkeresésével, akár a közösségi oldalakon történő információ megosztással.

Hollósy Andrásék eddig már több mint egy tucat autó elszállítását intézték el így, s bár a KDNP politikusa a feladatot személyes missziójának tekinti, azt elismerte, hogy a tömegközlekedés szolgáltatási színvonalának rendbetétele, a közbiztonság és a köztisztaság mielőbbi javítása, valamint egy élhető jövőképpel rendelkező Miskolc felépítése is fontos cél.

A roncsautókra, mintha szerencsehozó talizmánként tekintenének a miskolci önkormányzati választás érdekeltjei.

Erre utal legalábbis, hogy a roncsautók elszállításának tematikáját a másik oldal is elkezdte használni. A baloldali összefogás (Velünk a Város) frakciójában helyet foglaló Erdei Zsolt (alias Rokker Zsoltti) képviselő is fontosnak érezte, hogy bekapcsolódjon a kutatómunkába. Roncsautó kommandójuk eredményeiről több posztot is írt közösségi oldalán.

Ha számos egyéb fontos várospolitikai kérdésben (akkumulátorgyár, közösségi közlekedés, foglalkoztatottság, panelprogram) komoly viták is vannak, roncsautó ügyben széleskörű az egyetértés. Hegedűs Andrea a jól dokumentált akciókról azt mondja, minden törekvés, ami azt a célt szolgálja, hogy a város közterületei rendezettebbek legyenek, fontos a miskolciak számára.

Autó Taigetosz

A patakmederbe lelökött roncs példája jól jelzi, hogy a tulajdonosok számára a roncsautók megfelelő kezelésének költsége gyakran meghaladja magának az autónak az értékét, s amennyiben nem azonosítható be a tulajdonos, úgy – a fellelés helyétől függően – vagy a rendőrség vagy az önkormányzat, országos közúthálózat esetében pedig a Magyar Közút viszi el, azaz végső soron közpénzen oldódik meg a probléma. A politika érdekeltjei ezen roncsok eltávolításban rejlő népszerűségszerző lehetőséget ragadják meg.

Az önkormányzat a megtalálásuk (bejelentés) után a roncs járműveket Miskolci esetekben egy erre elhatárolt telephelyre szállíttatja, a tárolásukról és őrzésükről is gondoskodik, amit a városi rendészet költségvetéséből finanszíroznak.

A roncsokat egy idő után aztán vagy eladják vagy pedig fémhulladékként végzik.

Az akció leglátványosabban Miskolcon zajlik, ugyanakkor a roncsautók jelentette problémával nem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, hanem Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun a leginkább érintett. Az embercsempészek által hátrahagyott járművek sokasága miatt (tavaly közel 100 autótól szabadultak így meg) kormányrendelet is született lehetőséget adva arra, hogy ezeket a kocsikat a kormányhivatalok is elszállíttathassák, s ha nem jelentkezik érte a tulajdonosa, három hónap múlva eladhassák.