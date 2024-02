Okosváros-alkalmazást jelentett be a II. kerületi polgármester

Őrsi Gergely, a főváros II. kerületének polgármestere a Facebook-on jelentette be a kerület új, okosváros alkalmazását. A program lehetőséget ad kerületi problémák bejelentésére, de parkolásra, térképek használatára, hírekről és a kerület eseményeiről való tájékozódásra, sőt, még a Budai Polgár lapszámainak olvasására is használható.

Elindult a II. kerület okosváros alkalmazása. Töltse le a Buda Appot! – írja a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

„Ön beküldi, mi megoldjuk!” – szól a szlogen, ugyanis már most bejelenthetőek az appon keresztül közterületi problémák, kátyúk, elhagyott roncsautók, és a lehető leggyorsabban igyekeznek eljárni a kerület illetékesei. Az alkalmazás folyamatos fejlesztés alatt áll. A kerület az egyik legtehetősebb kerületként igyekszik elősegíteni az emberek, tehát nem csak a kerületi lakosok mindennapjait.

De nem csak probléma-bejelentésre hozták létre az alkalmazást, igyekszik segítséget nyújtani a használóinak: elérhető rajta az iMenza, a parkolási ügyfélablak is. Megtalálható benne több hasznos térkép, a kerület hírei és eseményei is elérhetőek, sőt, még a Budai Polgár lapszámait is elérheti a felhasználó.

Töltse le applikációnkat, és ha közterületi problémát lát, küldje be, és mi igyekszünk megoldani!

– írja a polgármester.

Az alkalmazás elérhető a Google Playen és az App-Store-ban is, illetve a polgármester bejegyzésének kommentszekciójában is elhelyezte a letöltési linket.