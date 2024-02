A távolságtartó kutyák miatt lett szomorú Bedő Dávid

Szomorúan olvasta a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) döntéséről szóló híreket a Momentum elnökségi tagja, Bedő Dávid. Eszerint az önkormányzati választáson Budapest V. kerületében a Momentum jelöltje, Kerpel-Fronius Gábor polgármester-jelölt visszalépett Juhász Péter javára, akit az MKKP támogatott eredetileg. Ennek hatására viszont a kutyapárt megvonta a támogatását Juhász Pétertől.

Arra hivatkoznak, hogy azzal túl közel kerülnének az ellenzékhez, ha Juhász Péter továbbra is az ő jelöltjük lenne. Ez olyan mértékben logikátlan, életidegen gondolkodás, amivel azt jelzi a Kutyapárt, hogy velük még egyetérteni sem lehet.

– adott hangot szomorúságának Bedő, aki úgy látja, könnyen lehet, hogy van még hátra egy előválasztás az érintett kerületben, így stratégiai hibának tartja már az előválasztás előtt visszavonni Juhász Péter politikai támogatást, mert ezzel rontják az esélyeit.

Azt is a Kutyapárt szemére veti, hogy nem voltak mindig ilyen távolságtartók. Ennek alátámasztására megemlíti, hogy az MKKP európai parlamenti listavezetője, Le Marietta Karácsony Gergely volt főtanácsadója volt és Kerpel-Fronius Gáborral is szorosan együtt dolgozott. Azt is felidézte, hogy a 2021-es előválasztáson a Momentum és a Kutyapárt együtt támogatta Hadházy Ákost.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, Nagy Dávid sajnálja, hogy ettől Bedő Dávid szomorú lett.