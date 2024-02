Ekkora összeggel támogatja az Európai Unió a pedagógusok bérének emelését

A napokban megvalósult a pedagógusok tartós béremelésének első lépése, ami az egyik legjelentősebb, az Európai Unió támogatásával megvalósuló magyarországi intézkedés lehet – olvasható a közleményben.

Az Európai Unió az Európai Szociális Alap Pluszból 1,8 milliárd euróval – jelenlegi árfolyamon mintegy 700 milliárd forinttal – támogatja a béremelést. Ez egyben azt is jelenti, hogy az első években a béremelés javarészt EU-s forrásból valósulhat meg

– fogalmazott az Európai Bizottság Magyarországi képviselete, hozzátéve, a pedagógusok átlagbérének – lépcsőzetes emeléssel – 2025. január 1-ig kell elérnie a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát, és ezt a szintet legalább 2030. december 31-ig fent kell tartani.

A közlemény kitért arra is, hogy 2017 óta az Európai Bizottság országjelentései, valamint 2019 óta az Európai Tanács országspecifikus ajánlásai „visszatérően felhívták a figyelmet a tanárhiány növekvő problémájára, és ennek okaként a bérek alacsony szintjére. A pedagógusok átlagbére a diplomás átlagbér 60 százaléka körül alakult, szemben a 90 százalékos EU-átlaggal. Az oktatás javításához alapvető fontosságúnak tűnt a pedagógus hivatás vonzerejének növelése”.

Magyarország és az Európai Unió 2022-ben megállapodott a pedagógus hivatás vonzerejét növelő tartós béremelés minimális feltételeiről, és ezt rögzítette két dokumentumban is: a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben (HET), valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszban (EFOP Plusz).

A közleményből kiderült az is, hogy az oktatás működtetése az EU-ban a tagállamok feladata, az unió az oktatás minőségének vagy hozzáférhetőségének javítását támogathatja, de „az EU Magyarország esetében rendhagyó módon – tekintettel az országspecifikus ajánlásban bemutatott szükségletre – a pedagógus hivatás vonzerejének növelését is ebbe a körbe sorolta. Így vált lehetővé az e célt elősegítő, kiszámítható jövedelmet biztosító, tartós béremelés uniós támogatása. A pedagógus-szakszervezetekkel folytatandó érdemi társadalmi párbeszéd szintén szükséges az oktatás minőségének javításához; ennek megfelelően ez az elem is részét képezi a Magyarország és az Európai Unió közötti megállapodásnak”.

A kormány döntése értelmében 2024. január 1-jétől 32,2 százalékkal emelkedett a pedagógus-átlagbér, a további részletekről itt írtunk.