Hatszázezren csatlakoztak az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez

Rekordösszegű 379 millió forint támogatás érkezett az Ökumenikus Segélyszervezethez 2023-ban az év vége előtt 52 nappal meghirdetett adventi gyűjtésben. A 1353-as adományvonalukat 250 ezer alkalommal tárcsázták és küldtek SMS-t, ami egyenként 500-500 forint hozzájárulást jelentett, ebből összesen 125 millió forint gyűlt össze.

Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató az Indexnek úgy fogalmazott, annak ellenére, hogy jelentősen emelkedtek a megélhetési költségek, azt tapasztalták, minél nehezebb a helyzet annál több a jószándékú felajánlás. Ennek köszönhetően

a 2021-es év 273 millió forintos adventi adománygyűjtését több mint 100 millió forinttal múlták felül, a 2022-es év végi kampányuk 297 millió forintos eredményét is sikerült meghaladni.

A múlt év végén 6 ezer magánbefizetés történt. Ismét sok magyar járult hozzá a gyűjtéshez vásárlásaival a 250 forintos Tesco-adománykupon megváltásával, illetve újabban Mastercard kártyával történő fizetéseik után. Az MBH bank mellett tucatnyi vállalat csatlakozott az akcióhoz. Az Ökumenikus Segélyszervezet emellett tízéves hagyományként jelen volt a Szent István-bazilika adventi vásáránál kihelyezett gyűjtőponttal, a múlt évben a másik ilyen bázist Kaposvár jelentette.

Gáncs Kristóf hangsúlyozta: az adventi adománygyűjtés fontos része annak, hogy év közben is folytatni tudják munkájukat, hiszen országszerte több mint 50 intézménnyükkel 100 féle szociális szolgáltatással segítenek mintegy 3 ezer hátrányos helyzetben élő gyermeken és családjukon. Ide tartoznak többek között a Családok Átmeneti Otthonai, vagy a legkisebbek felzárkózását segítő Biztos Kezdet Gyerekházaink is. A kommunikációs vezető kiemelte, a november–decemberben befolyt támogatások 92 százalékát erre fordítják, kisebb részükből szokták fedezni a karácsony előtti akcióikat.

Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója kiemelte: amellett, hogy tüzelővel, élelmiszersegélycsomaggal, melegételosztással igyekeznek minél könnyebbé és szebbé tenni a rászoruló családok ünnepét, év közben is folyamatosan ott vannak mellettük. Az esélyteremtő programjaiknak fontos része, hogy a szülőket álláshoz tudják juttatni.

„A munkánk eredményességét érezzük és látjuk, mikor kilábal egy család a nehéz helyzetéből, sikerül a szülőknek elhelyezkedni, vagy a korábban bukdácsoló gyermek egyre jobb tanulmányi eredményeket ér el. Ezek a sikerek arra késztetnek minket, hogy még jobban végezzük a munkánkat. Nagy erőt ad ilyen támogató közegben ezekért a célokért együtt dolgozni, több mint 500 önkéntesünk fáradhatatlan munkájával, és a 600 ezer adományozó hozzájárulásával” – részletezte a segélyszervezet vezetője.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 28. alkalommal hirdette meg adventi adománygyűjtését, amihez már 14. alkalommal csatlakozott a Tesco Magyarország. Az áruházlánc vezérigazgatója, Pálinkás Zsolt kiemelte: ismét sok, a korábbi évhez képest 44 százalékkal több jószándékú vásárló járult hozzá ahhoz, hogy szebbé tegyék a rászoruló családok karácsonyát. „A hat hét során 330 ezer tranzakcióból a 250 forintos, a kasszáknál vagy online megváltott adománykuponokból 82 millió forint gyűlt össze, amit 3 millió forinttal kibővített a hipermarket”– ismertette a vállalat vezetője.

A segélyszervezet 2023-as adventi gyűjtését az MBH Bank is segítette, kommunikációs vezetőjük Kutas István elmondta, hogy támogatásuk túlmutat az ünnepek előtti időszakon, ugyanis már májusban hároméves stratégiai megállapodást kötöttek a segélyszervezettel. Az év végi rekordtámogatásokhoz a Mastercard is hozzájárult, a december 4-31. közötti bankkártyás vásárlások után 50 millió forint gyűlt össze, amit 15 millió forinttal egészített ki a vállalat. Boris Martinovic, a Mastercard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója hangsúlyozta: a nagyvállalatoknál már magától értetődő, hogy beállnak a társadalmat segítő kampányok mögé. Cégüknél is fontos szempont, hogy hosszú távon is együttműködjenek a lakosságot segítő szervezetekkel.

„A beérkezett támogatásokból is látszik, közösségünk érti, hogy a nehéz időszakokban van a leginkább szükség a szolidaritásra” – értékelte a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója. Lehel László háláját fejezte ki minden adományozónak, a vállalati és médiapartnereknek és az országszerte egyre nagyobb létszámban hozzájuk csatlakozó önkénteseknek.