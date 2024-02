Elemző a lemondásokról: Minden jel abba az irányba mutat, hogy ezzel az ügy lezárható

Mráz Ágoston Sámuel Novák Katalin és Varga Judit lemondásával kapcsolatban lapunknak elmondta:

Minden jel abba az irányba mutat, hogy ezzel az ügy lezárható, vélhetően ez is volt a szándéka a lemondóknak a döntésükkel.

A Nézőpont Intézet vezetője arra a kérdésünkre, hogy a Fidesz támogatottságára milyen hatással lehet az ügy, kifejtette: „Egyelőre nem lehet tudni, de nagyon meglepődnék, ha a jobboldali szavazók nem elégednének meg ezzel a döntéssel. A jobboldali szavazótábor szomorú lehet, mert értékes politikusokat veszített, viszont nem tartom valószínűnek, hogy ez átrendezze a politikai piacot”.

A politológus kitért arra is, hogy az ellenzék láthatóan megpróbál kampányt építeni az ügyre, de „kifogták a szelet a vitorlájukból. Az új államfő megválasztása körül még lesz csetepaté, de ez a normális politikai üzemmód. A Fidesz a gyermekvédelem ügyét megvédte, és továbbra is hitelesen képviseli ezt a témát a meglévő, valamint a potenciális szavazóinál”.

Nagy Attila Tibor lapunk kérdésére kifejtette:

A politikai elemző úgy vélekedett, hogy a botrány áttörte a gátat, „a lakosság nagy része hallott a botrányról, és nagyon negatív visszhangja volt. A botrány túlságosan érthető volt, itt nem NER-lovagok cégügyeiről, a rendkívül komplikált közbeszerzési jog alkalmazásáról volt szó, hanem kiszolgáltatott gyermekek elleni szexuális erőszakról, pontosabban annak bűnpártolásáról. A Fidesz–KDNP, élén Orbán Viktor kormányfővel, nem engedhette meg, hogy a botrány még hónapokig rájuk égjen.”

„Varga Judit lemondása egyszerűbb eset volt, ő a mai napig fideszes képviselő volt, a pártban alapelvárás a párt- és frakcióvezetésnek való engedelmeskedés, és ez a vezetés most a lemondást látta helyes döntésnek. Novák Katalin az elnökké választása után formálisan ugyan nem volt már Fidesz-politikus, de a rendszer része maradt, a rendszer érdeke pedig egyértelműen – és legfőképpen – az ő távozása volt. Jogilag megtehette volna, hogy marad, de ő már köztársasági elnökként is a NER része maradt, a NER-nek (pontosabban a kormányfőnek) pedig a lemondása kellett” – fogalmazott Nagy Attila Tibor.

Az elemző szerint „a lemondások kellemetlenek, különösen a köztársasági elnöké, hiszen ő maga az Orbán-féle Fidesznek köszönhette az elnöki tisztségét, és most a NER eddigi lassan 14 éve alatt immáron a második köztársasági elnök bukott meg. Ám ez még mindig a kisebbik rossz Orbánék számára, hiszen Novák és Varga pozícióban maradása érdemi szavazatveszteséggel fenyegetett, ugyanis a történet védhetetlennek bizonyult”.

A kormányoldal azt mindenképpen jól csinálta, hogy Novák Katalin után azonnal lemondott Varga Judit is. Az ellenzék legfontosabb játékát – amelyet a botrány kirobbanásával kaptak – ezzel elvette, a két legfontosabb felelős ugyanis lelép a színről. Teljes fellélegzésre ugyanakkor még nincs ok: nem tudni, nem derül-e ki újabb kínos elem ezzel a botránnyal kapcsolatban, vagy jön-e egy újabb kínos sztori. A botrány mielőbbi elfeledtetéséhez pedig az is szükséges, hogy a Fidesz képes legyen egy tekintélyes, széles körben elfogadott személyt a parlamentben megválasztatni, vagy legalábbis olyan személyt, aki képes lesz elfogadtatni magát a választók jelentős részével