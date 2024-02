Rétvári Bence rétest sütött, Varga Mihály szerint ideje van a nevetésnek

Megnéztük, hogy milyen tartalmakat osztottak meg a közösségi oldalaikon kormánytagok és kormánypárti politikusok, miután Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit is bejelentette lemondását.

„Első Karcagi Keresztény Bál a farsangi vigasság keretében. A közösségek tesznek bennünket erősebbé!” – írta vasárnap a Facebook-oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter, aki több képet is megosztott a karcagi eseményről.

Lázár János építési és közlekedési miniszter farsangi bálról posztolt és osztott meg képeket vasárnap.

– olvasható a miniszter bejegyzésében.

Rétvári Bence államtitkár váci disznótoros élményeiről közölt fotókat vasárnap.

– írta a Facebook-oldalán. Egy korábbi bejegyzésében kommentár nélkül megosztotta Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének közleményét, aki többek között azt írta, hogy Novák Katalin és Varga Judit felelősségteljes döntést hozott.

Több kormánypárti politikus is Rétvári Bencéhez hasonlóan csupán Kocsis Máté bejegyzését osztotta meg. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője ugyanígy tett, továbbá vasárnap kiírta:

Simicskó Istvánnak, a KDNP frakcióvezetőjének is megtalálható az oldalán Kocsis Máté bejegyzése, emellett vasárnap már a házasság világnapjáról posztolt.

– írta a KDNP frakcióvezetője.

Mint azt már megírtuk, Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter és Hoppál Péter kormánybiztos, fideszes országgyűlési képviselő is kiállt a lemondott Novák Katalin mellett.

Semjén Zsolt miniszerelnök-helyettes február 6-a óta, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig február 1-je óta nem posztolt a Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő még szombat reggel osztott meg egy videót a nyugdíjemelésről.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldala sosem áll le, a tárcavezető szinte folyamatosan úton van, a legutóbbi bejegyzése a kulináris olimpiai címről szól:

Akármilyen olimpiáról van szó, mi, magyarok odatesszük magunkat: 67 nemzet közel 2000 séfje versenyzett a kulináris olimpiai címért Stuttgartban, a magyar csapatok pedig ezen a pályán is remekeltek. 7 arany, 11 ezüst, 12 bronz. Szakértők szerint a seregszemle a megmérettetésen túl utat is mutat a gasztronómia fejlődésének irányaiban. A magyarok pedig most nagyon megmutatták