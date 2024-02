Nyilatkozatban védte meg Novák Katalint a kegyelemben részesített K. Endre

K. Endrét azért ítélték három év négy hónapos börtönbüntetésre, mert a pedofil igazgató bűntársaként megpróbált rávenni egy, a bicskei gyermekotthonban zaklatott gyereket, hogy vonja vissza a feljelentését. Tudta, hogy a bicskei gyermekotthon akkori igazgatója több gyereket molesztált az intézményben, erre úgy próbált neki segíteni, hogy előre megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében, amit a pedofil igazgató jelenlétében akart aláíratni a gyerekkel.

A volt igazgatóhelyettest Novák Katalin köztársasági elnök a pápalátogatás alkalmával kegyelemben részesítette, amit Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyzett. Szombaton a botrány után Novák Katalin lemondott, Varga Judit pedig bejelentette, hogy távozik a közéletből.

A kegyelemben részesített volt bicskei igazgatóhelyettes nevében megjelent egy Facebook-poszt, amely hosszasan magyarázta a saját meglátását az ügyről. A bejegyzést több médium is átvette, majd a cikkeket visszavonták, mivel nem lehetett beazonosítani a szerzőt. A Blikknek K. Endre felesége először azt nyilatkozta, „nincs közük semmihez”, majd később kiderült, félreértés történt, és mégis K. Endre fogalmazta meg a posztot.

A volt igazgatóhelyettes azt írja, hogy „sokévi meghurcoltatás és megaláztatás után úgy döntött, ő is megszólal, és feltárja az érem másik oldalát a bicskei gyermekotthonban több mint hét évvel ezelőtt történt eseményekről”. Szerinte az azt követő eljárások a mai napig megosztják a kisváros lakosságát, és az újabb, „politikai hátterű célszemély (köztársasági elnök) ellen folytatott médiahisztéria kapcsán jelenleg is borzolják a kedélyeket”.

Önmagát egy tisztességben megőszült, egész életében jogkövető, becsületes pedagógusnak nevezi, aki ellen a sötét középkort idéző boszorkányüldözést folytatnak, amely a neki kegyelmet adó Novák Katalint is érinti. „Az inkvizíció szerepét pedig a média és zsákmányt kereső, haszonleső pártok töltik be a kegyelemre okot adó tények ismerete nélkül. A legváltozatosabb hazugságok, csúsztatások és vádaskodások egyre nagyobb számban borzolják a kedélyeket és gerjesztenek igaztalanul gyűlöletcunamit” – fogalmaz a bejegyzésben, majd a kegyelmi kérvényről kijelenti: „Ha tudom, hogy a kegyelem ilyen viharokat kavar, akkor, bár arra minden ok megvolt, nem élek vele, sőt még az is megfordult a fejemben, hogy kérem a visszavonását, de ezt már nem lehet.”

A terjedelmes bejegyzésben még az alábbi állításokat teszi:

A leghatározottabban elítéli pedofília bármilyen formáját, együtt érez az áldozatokkal, és soha, senkinek nem adott segítséget pedofil bűncselekmény elkövetéséhez és elleplezéséhez. Sőt, a bicskei gyermekotthon 8 évre ítélt volt igazgatója elleni büntetőeljárásban elítélt másodrendű vádlottja egy olyan nevelő volt, akit ő buktatott le.

2016 tavaszán egy nevelt jelezte neki, hogy egy nevelő szexuális visszaéléseket követett el. Állítása szerint azonnal szembesítette a nevelőt a hallottakkal, aki elismerte tettét és beadta a felmondását. Érthetetlennek nevezi, hogy ez a volt nevelő, aki a bíróság előtt el is ismerte, hogy pedofil szexuális kapcsolatot létesített két kiskorú nevelttel, mindössze egy év hat hónap börtönbüntetést kapott 3 évre felfüggesztve.

A bicskei gyermekotthonból való önkéntes távozása után két másik oktatási intézményben „kifogástalan és elismeréssel övezett” pedagógusi munkát végzett (egyik helyen újra fellépett egy zaklatás ellen), de állítása szerint mindkét helyről elbocsátották az RTL Klub híradásainak hatására. Ezután segédmunkásként dolgozott (62 évesen), majd a koronavírus-járvány miatt munkanélkülivé vált, 2021. novemberben pedig börtönbe vonult.

A kegyelmi kérvényt 2022 júliusában a felesége terjesztette be. Bűnösségét sosem ismerte be, befolyásolást, vesztegetést nem követett el. Felesége a kérvényben úgy fogalmazott, hogy „a bicskei gyermekotthonban történt pedofíliával kapcsolatos botrány »hevében« ártatlanul meghurcolt és tönkretett tisztességes, becsületes férjem kálváriája megdöbbentette közvetlen környezetünket, rokonokat, barátokat, ismerősöket, úgy az anyaországban, mint szülőföldünkön, Erdélyben”.

Mint K. Endre írja, nem tudhatja, pontosan mi játszódott le a köztársasági elnök fejében „az irgalmas döntése meghozatalakor”, de a lelkiismerete tiszta, és „a kegyelmet adóké is az kell legyen, mert helyesen döntöttek”. Mérhetetlenül igazságtalannak érzi, hogy meghurcolják a neki kegyelmet adó köztársasági elnököt és a volt igazságügyi minisztert.

A kegyelmi döntés ugyan mentesítette a büntetett előélet következményei alól és a pedagógusi tevékenységtől való eltiltástól, de megmaradt a kiszabott börtönbüntetésből csaknem két év felfüggesztett börtön. Szerinte 17 hónap börtön alatt volt ideje bőven levonni a megfelelő következtetéseket, ilyen előzmények után nem lehet józan ésszel azt feltételezni, hogy hivatása gyakorlása során – ha visszatérne pedagógusként – ne tartaná be a legkörültekintőbben a szabályokat.

Állítja, a kegyelmi ügyben senki nem tett semmi törvénytelent, nincs semmilyen rejtélyes háttéralku, nincsenek olyan háttérkapcsolatai, amelyeket most sokan emlegetnek.

Miután részletesen ír pedagógusi múltjáról és családi hátteréről, rátér az ügyre, amely 2016 őszén robbant ki a bicskei gyermekotthonban. Ellene fél évvel később emeltek vádat, állítása szerint anélkül, hogy egyszer is meghallgatta volna a rendőrség. 2019 novemberében a bíróság bűnösnek mondta ki bűnsegédként elkövetett kényszerítés hatósági eljárásban bűntettében, valamint vesztegetés hatósági eljárásban bűntettében, és 3 év 4 hónap szabadságvesztésre ítélték.

„Bosszúálló, felsőfokú végzettség nélküli volt munkatárs”

K. Endre verziója szerint mindössze annyi történt, hogy a munkavégzés alól akkor már felmentett volt igazgató őt kérte meg 2016. szeptember 24-én, hogy kísérje fel a szökésből önként visszatért egyik 14 éves neveltet és a 15 éves, szintén gyermekotthonban nevelkedő nagynénjét az igazgatóhelyettesi irodába, és várja meg, amíg leírják az előző 24 óra történéseit. Mint írja, később a nevelt a bíróságon is elmondta, hogy ő nem befolyásolta, nem szólt bele semmibe, még csak nem is véleményezte a leírtakat – azokat korábban az igazgató fogalmazta meg a gyermeknek.

K. Endre állítja, hogy neki erről nem volt tudomása, és szerinte jelzésértékű, hogy a bíróságon a gyermekotthon több lakója is mellette tett vallomást.

Szerinte koncepciós eljárás zajlott ellene, amelynek hátterében „bosszúálló, felsőfokú végzettség nélküli volt munkatárs”, egy budapesti székhelyű alapítvány „trénereként” tevékenykedő személy állhatott, akinek munkája sok kívánnivalót hagyott maga után, amit közvetlen feletteseként K. Endre többször is szóvá tett. A volt igazgatóhelyettes azt írja, neki is része volt abban, hogy az illető munkaviszonya megszűnt, ezért kerülhetett a célkeresztjébe.

Sérelmezi továbbá, hogy a bíróság a védelem egyetlen tanúját sem hallgatta meg (8 tanúról ír a bejegyzésben), és szerinte a Fejér Megyei Főügyészség felületesen kezelte az ügyet, szóvivőjük félretájékoztatta a közvéleményt. A bejegyzésben hevesen támadja az ügy sértettjeit is, akik szerinte több millió forintos kártérítést kaptak, miközben őt tönkretette a karaktergyilkosság.

Végül azt írja, a feleségével rémálomként éltek meg minden napot az utóbbi kilenc esztendőben, ami kihatott a munkájukra, felemésztette egészségüket. „Életem legboldogabb napja lesz, ha visszatérhetek legalább örök békességet lelni szülőföldemre (Erdélybe) idős édesanyámhoz, ahova tartozom, ahova Isten teremtett” – zárja a bejegyzést.

