Árad a Tisza, több várost is figyelmeztettek

Az enyhe időjárás miatt az ország északkeleti részén több folyón is árhullám indult el. A Tisza már kedden tetőzhet Záhonynál, majd a hét második felében Tokajnál és Tiszalöknél is. Mindemellett Kárpáralján is küzdenek a felgyülemlett vízmennyiséggel.

A múlt héten írtuk meg, hogy a Közép-Európában uralkodó tavaszias idő miatt olvadásnak indult a Kárpátok magasabb részein a hó, ami a Magyarországot elérő patakokba, folyókba került a vízgyűjtő területeken. Néhány helyszínen nagy mennyiségű csapadék is hullott az elmúlt napokban, így több északkeleti folyón is árhullám indult el.

Az Időkép beszámolója szerint

a tiszai árhullám még a mai napon, azaz kedden elérheti maximumát Záhonynál.

Pénteken Tokajnál tetőzhet a folyó másodfokú árvízvédelmi készültségi szint mellett. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzése szerint szombaton várhatóan Tiszalöknél járhat majd az árhullám csúcsa.

A portál arról is említést tett, hogy Tiszalöknél kedd délelőtt is viszonylag magas volt már a Tisza vízállása, a vízmérce ugyanis 515 centimétert mutatott. Szombat reggelig elérheti a 600 centit is. Hétfőn pedig azt írták, hogy a Bodrog is árad, így itt is árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó vízállások várhatók.

Kárpátalján fák ezrei dőltek ki

A felgyülemlett vízmennyiséggel Kárpátalján is küzdenek, ahol a napokban az áradások hatalmas földcsuszamlást is okoztak, több ezer fa kidőlt. A Kárpáti Igaz Szó beszámolója szerint a lakosságot nem fenyegette veszély. Mint írták, több száz hektárnyi mezőgazdasági terület került víz alá. A vízréteg néhol a forgalmat is korlátozza.

A Nagydobronyi kistérség közösségi oldalán azt írta: „Az erős sodrás és az állandó felázás megnehezíti az útszakasz fenntartását, így tehetetlenek vagyunk az árvíz ellen”. A helyzet rendezése és az útszakasz fenntartása a megye hatáskörébe tartozik, így további erőfeszítéseket várnak az illetékesektől e gondok megoldására – tették hozzá.