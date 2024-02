Újabb jelöltet vetettek fel Novák Katalin lehetséges utódjaként

Novák Katalin lemondása után az ellenzéki pártok is elkezdtek gondolkodni azon, hogy kit jelöljenek az államfői tisztségre. Kedd estig két párt, a Mi Hazánk és a Párbeszéd – Zöldek nevezte meg azt, hogy kit javasolnának köztársasági elnöknek.

Hozzájuk csatlakozik most harmadikként az LMP is. A párt társelnöke, Ungár Péter közölte:

Az LMP Hack Pétert ajánlja az Országgyűlés összes frakciójának figyelmébe, hogy közös jelölésével a nemzet egységét megtestesítő, a jogállamot és az alkotmányos rendszert őrző köztársasági elnökünk legyen.

Ungár kifejtette, hogy „válságos helyzetben van ma a magyar politika. A gyalázatos kegyelmi ügy önmagában is súlyos, de talán még súlyosabb, hogy ráirányította a figyelmet arra, hogy a magyar választók valójában hecckampányok és képmutatás áldozatai folyamatosan, és ez alól még a valóban nemzeti konszenzust jelentő gyermekvédelem sem kivétel”.

A tragikusan hibás kegyelmi ügy fölszakította a magyar közbeszéd gennyes, tokosodó sebeit, közben pedig mindkét oldal a sebek sózásával kíván politikai hasznot szerezni. Ennek véget kell vetni. Ennek első lépése, hogy olyan köztársasági elnököt választunk, akit szakmai előélete, életműve alkalmassá tesz a pozíció betöltésére, és aki nem mélyíteni akarja a mindent megfertőző szekértábor-logikát, hanem felszámolni

– írta, majd Hack Péterrel kapcsolatban megjegyezte, hogy a jogtudós „41 éve oktat az ELTE-n, jelenleg tanszékvezető egyetemi tanár. Kutatási területe a bírói függetlenség, az igazságszolgáltatás szervezete és működése, az emberi jogok érvényesülése a büntetőeljárásban, a korrupció elleni fellépés jogi eszközei és az átmenet igazságszolgáltatásának joga. Több mint száz tudományos publikációja jelent meg, több mint száznegyven tudományos konferencián adott elő Magyarországon és külföldön” (Hack egyébként – jogtudósi minőségében – az előző héten az Indexnek is nyilatkozott a kegyelmi üggyel kapcsolatban).

Ungár Péter felsorolta Hack Péter elismeréseit, és azt is megjegyezte, hogy „politikai tapasztalattal is rendelkezik, de nem pártpolitikus. 1990 és 2002 között országgyűlési képviselő volt. 1994 és 1998 között az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. Huszonkét éve, 2002-ben visszavonult az aktív politizálástól, még ebben az évben kilépett korábbi pártjából, a Szabad Demokraták Szövetségéből, azóta semmilyen pártpolitikai tevékenységet nem végez”.

„Biztos vagyok abban, hogy Hack Péter a legalkalmasabb jelölt köztársasági elnöknek. Ezért a mai napon levelet írok minden frakcióvezetőnek, ellenzékinek és kormánypártinak egyaránt, mert bízom abban, hogy képviselőtársaim, felismerve a politikai válság mélységét, a jelenlegi helyzetben az intézmény és az ország iránti felelősségük tudatában hozzák meg ezt a döntést, és nem részérdekek alapján” – írta az LMP-s politikus.

Az ellenzék mellett a kormánypártok oldalán is sorakoznak már a lehetséges jelöltek nevei, akiknek népszerűségét, ismertségét közvélemény-kutatásokon is mérik. Először hétfő reggel írtunk arról, hogy kiket emlegetnek lehetséges utódként, elemezve azt is, hogy mi lehet az előnye vagy a hátránya az említett jelölteknek.

Úgy tudjuk, a jövő hét közepére már meglesznek a közvélemény-kutatások eredményei, így a február 21-i kormánypárti frakcióülésen akár dönthetnek is az államfőjelölt személyéről. Ráadásul hétfő óta egy újabb névvel is bővült azok listája, akiknek a népszerűségét mérik.