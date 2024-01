Nagy beszédre készül Orbán Viktor

Orbán Viktor hagyományosan február közepén tartja meg az előző év értékelőjét: tavaly február 18-án mondott beszédet a miniszterelnök a Várkert Bazárban.

Az atv.hu kormányközeli forrásoktól értesült arról, hogy idén február 17-én lehet a miniszterelnök beszéde, és a helyszín ismét a Várkert Bazár lesz. Hozzátették,

a mostani Orbán Viktor 25. évértékelő beszéde lesz.

Továbbá a hírportál arról is értesült, hogy pár nappal a beszéd után is lesz egy nagy eseménye a Fidesznek: a párt kihelyezett többnapos, szezonnyitó frakcióülése február 21-én veszi kezdetét (hogy hol, azt egyelőre nem közölték). Az ülés első napján a miniszterelnök szokott tartani egy másik, zárt körű helyzetértékelést is, ezt tavaly is megtette a balatonfüredi frakcióülésen.

A két beszéd előtt várható néhány jelentősebb politikai esemény. Február 1-jén lesz az Európai Tanács csúcstalálkozója, ahol az Ukrajnának szánt támogatások ügyét kell rendezni (ezzel kapcsolatban még megy a huzavona, az uniós politikusok egy része próbálja meggyőzni Orbán Viktort, hogy álljon el a vétótól).

Másrészt, az utóbbi két napban a svéd NATO-csatlakozás ügye felpörgött, és ez újabb külpolitikai kihívás elé állíthatja a magyar kormányt. E tekintetben a legfrissebb fejlemény az volt, hogy a NATO főtitkára is felszólította a magyar politikai vezetést Svédország csatlakozásának jóváhagyására.

