Hamarosan évértékelőt tart Gyurcsány Ferenc

Ahogy arról már mi is beszámoltunk az Indexen, Orbán Viktor miniszterelnök február 17-én, szombaton tartja meg szokásos évértékelő beszédét, ugyanúgy a Várkert Bazárban, ahogyan tette azt 2022-ben is. Ez lesz a miniszterelnök jubileumi, 25. beszéde, amely után néhány nappal kihelyezett frakcióülést tart a Fidesz, amin szintén szokott egy zárt körű, kisebb beszédet is mondani.

Viszont nem csak Orbán jubilál, ugyanis Gyurcsány Ferenc idén a huszadik évértékelőjére készül, amelyet egy héttel a kormányfő után,

február 24-én fog tartani délelőtt 11 órai kezdettel a Radisson Blue Béke Hotelben.

Tavaly megelőzte Orbánt, és már február 5-én értékelte a 2022-es évet, viszont úgy néz ki, hogy most inkább kivárja, hogy a kormányfő miként összegzi 2023-at és főleg azt, hogy hogyan reagál a Fidesz az elmúlt napok felgyorsult eseményeire.