Magyar Péter elárulta, mit gondol az ellene indított eljárásról

Mint írtuk, Magyar Péter múlt hétvége óta többször is éles bírálatot fogalmazott meg a kormány működését és kommunikációját illetően. Tényi István volt fideszes politikus a rendőrséghez fordult Magyar Péter kijelentéseivel kapcsolatban. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) megerősítette, hogy az ügyben több bűncselekmény miatt is nyomoznak.

Magyar Péter legújabb Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a nyomozással egy újabb kör indult, amellyel az ellehetetlenítését célozzák.

Mindenki legyen nyugodt, az eljárás az én ellehetetlenítésemet célozza majd

– írta a jogász, aki szerint a pénteki Kormányinfón is számíthat „pár kedves szóra”.

Bejegyzése elején azt is felidézte, Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke néhány napja még azzal „szédítette az országot, hogy reménytelen helyzetben lévő, kétségbeesett ember próbálkozásaival nem foglalkoznak.”

Hozzátette, hogy „a propagandistáik két nap alatt elégettek 20 millió forintot a lejáratására, valamint néhány levitézlett »zenészt« is bevontak”.

Varga Judit volt férje a jelek szerint Nagy Feróra gondolhatott a levitézlett „zenész” alatt. A Kossuth-díjas énekes kedden elítélte Magyar Pétert a tettei miatt, mert szerinte „ha valaki kiszáll valahonnan, akkor nem sz*rik vissza a fészekbe”.

Mint írtuk, a jobboldali véleményvezéreket tömörítő Megafon Központ rengeteget költött Facebook-hirdetésekre azóta, hogy Novák Katalin köztársasági elnök bejelentette a távozását. A Megafon legfrissebb bejegyzései Magyar Péterről szólnak. Bohár Dániel bohócnak állította be a jogászt, majd hibbantnak nevezte, Deák Dániel pedig „önimádónak” és „hisztisnek” titulálta Magyar Pétert.

Magyar Péter a volt felesége visszavonulása óta bírálja a kormányt

Mint írtuk, a bicskei pedofilügyben adott kegyelmi döntés miatt Novák Katalin mellett Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter is visszaadta mandátumát, közölve, kivonul a közéletből. Szombat este Varga Judit volt férje, Magyar Péter is közölte, lemond két állami társaságnál betöltött pozíciójáról.

Magyar Péter vasárnap a Partizánnak adott interjúban több kormánytagot hozott kellemetlen helyzetbe. Több kritikus hangvételű bejegyzést is közzétett a Facebook-oldalán, többek között üzent Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor miniszterelnök vejének, majd csütörtökön a bicskei áldozatokat is megszólította, utóbb egy Edda-dalt idézett.

Kijelentette, elsősorban nem neki kellene bocsánatot kérni, hanem azoknak a felelősöknek, akik „az első büntetőeljárás megindulása után még szükségét érezték kitüntetni a főbűnöst, és akik hallgatásukkal asszisztáltak ahhoz, hogy még több áldozat legyen, és egy fiatalember végül eldobja az életét”.

Az interjú után a DK jelezte, hogy feljelentést tesz a „kommunikációs túlárazások” miatt, melyekről Magyar Péter, Varga Judit volt férje beszélt a Diákhitel Központtal kapcsolatban.

Vona Gábor pártja, a Második Reformkor elnöksége szintén feljelentést tesz az ügyben, valamint az Integritás Hatósághoz fordulnak. Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a párt vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi Magyar Péter kijelentéseivel kapcsolatban.