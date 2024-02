A közlekedésrendészet Tolna vármegye útjain tartott ellenőrzést szerdán: agresszív sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak, viszont két esetben a biztonsági öv hiányára is fel kellett hívniuk a járművezetők figyelmét. A rendőrség közleménye szerint a rekorder az az autós volt, aki a 6-os főút szekszárdi szakaszán 167 kilométer/órás sebességgel haladt, amikor bemérték.

Tolna vármegye közlekedésrendészeti rendőrei 2024. február 14-én hétórás, fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzést tartottak a vármegye útjain – olvasható a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében a police.hu oldalon.

Céljuk a közlekedésbiztonsági helyzet további javítása volt. Az agresszív járművezetői magatartást tanúsító közlekedőkre és a gyorshajtókra koncentráltak, ugyanis – ahogyan a közleményben fogalmaznak – a mai napig számos baleset történik a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt.

Az ellenőrzés alatt 46 olyan gyorshajtót szűrtek ki a forgalomból, akik jelentősen túllépték a megengedett sebességet, közülük 33 autóst megállítottak, ők közigazgatási bírságot és közlekedési büntetőpontokat kaptak, 13-an levelet várhatnak a rendőrségtől a gyorshajtás miatt. A hétórás ellenőrzés alatt 62 helyszíni bírságot és nyolc figyelmeztetést is kiosztottak az egyenruhások olyan járművezetőknek, akik kisebb mértékben lépték túl a sebességhatárokat.

Feltehetően a hét gyorshajtó rekordere is elhaladt a traffipax kamerája előtt: egy autó sofőrje ugyanis még 13-án 167 km/h-s sebességgel száguldott a 90 km/h-s sebességhatár helyett.

Két olyan sofőrrel találkoztak a rendőrök, akik nem csatolták be a biztonsági övüket. A közlemény zárásaként kiemelték, hogy a gyorshajtás és a biztonsági öv használatának elmulasztása jelentős baleseti kockázatot hordoz magában. Továbbra is kérnek mindenkit, hogy az egyéni felelősségvállalás jegyében tartsák be a szabályokat, hiszen csak akkor érhet haza mindenki.