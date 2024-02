Orbán Viktor a tüntetés alatt posztolt: Készülünk

Kiállás a gyerekekért, az áldozatokért, az egészséges társadalomért, ezzel a címmel hirdettek demonstrációt Magyarország legismertebb youtuberei péntek estére a Hősök terére, ahol több tízezres tömeg gyűlt össze. A megmozdulásról élő, szöveges tudósításban számolunk be, amelyet ide kattintva olvashatnak el. A tüntetés apropóját az egész országot megrázó kegyelmi botrány adta, aminek hatására lemondott Novák Katalin államfő, Varga Judit is bejelentette visszavonulását a közélettől, pénteken pedig Balog Zoltán református püspök is lemondott.

Orbán Viktor eközben szombati évértékelőjének előkészületeiről posztolt. A miniszterelnök 15 órakor a Várkert Bazárban mond beszédet, erről természetesen Percről percre tudósításban számol be az Index. A tüntetés kellős közepén a kormányfő annyit írt Facebook-oldalán: Készülünk.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor péntek délután már posztolt egyet az évértékelőről, akkor egy videót tett közzé a korábbi beszédéből látható részletekkel. Délelőtt pedig a kínai közbiztonsági miniszterrel találkozott.

Pár nappal később a miniszterelnököt az évértékelésben Gyurcsány Ferenc követi . Orbán Viktor beszédén az Index nem lehet ott : a szervező Polgári Magyarországért Alapítvány közölte, hogy a médiát csak korlátozott számban tudják fogadni, és az MTI-ben lesznek letölthető fotók az eseményről.

A 24.hu szerint ők, valamint a Telex, az ATV, az RTL, a Blikk és a Szabad Európa is hasonlóan jártak, a 444.hu pedig azt közölte, hogy ők (meghívó hiányában) meg sem tudták kísérelni a regisztrációt.

EZENKÍVÜL TÖBB KÜLFÖLDI HÍRÜGYNÖKSÉGNEK IS VISSZADOBTÁK A REGISZTRÁCIÓS KÉRELMÉT.

Ezek közé tartozik az AP, az AFP, a Reuters, a Bloomberg és a Hszinhua is. Az orbáni évértékelést követően a Fidesznek egy frakcióülése is lesz a következő héten. Ott Orbán Viktor várhatóan szintén mond egy beszédet zárt körben, valamint több fontos döntés is születhet az ülésen.