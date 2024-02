Sejtelmes videóval hangolódik Orbán Viktor a szombati évértékelőre

„Évértékelő. Holnap 15:00 órakor itt, a Facebookon!” – ezzel a szöveggel posztolta a Facebookra Orbán Viktor azt a videót, amelyben a korábbi évértékelőjéből láthatóak részletek.

Ahogy azt korábban megírtuk, még januárban derült ki, hogy a miniszterelnök február 17-én mond évértékelő beszédet a Várkert Bazárban.

Pár nappal későbbGyurcsány Ferenc követi. Orbán Viktor beszédénaz Index nem lehet ott: a szervező Polgári Magyarországért Alapítvány közölte, hogy a médiát csak korlátozott számban tudják fogadni, és az MTI-ben lesznek letölthető fotók az eseményről.

A 24.hu szerint ők, valamint a Telex, az ATV, az RTL, a Blikk és a Szabad Európa is hasonlóan jártak, a 444.hu pedig azt közölte, hogy ők (meghívó hiányában) meg sem tudták kísérelni a regisztrációt.

EZENKÍVÜL TÖBB KÜLFÖLDI HÍRÜGYNÖKSÉGNEK IS VISSZADOBTÁK A REGISZTRÁCIÓS KÉRELMÉT,

Ezek közé tartozik az AP, az AFP, a Reuters, a Bloomberg és a Hszinhua is. Az orbáni évértékelést követően a Fidesznek egy frakcióülése is lesz a következő héten. Ott Orbán Viktor várhatóan szintén mond egy beszédet zárt körben, valamint több fontos döntés is születhet az ülésen.