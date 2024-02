Orosz Anna is benyújtotta adatigénylését a kegyelmi botrány részleteire

A Momentum elnökségi tagja arra buzdít mindenkit, hogy nyújtson be hasonló közérdekű adatigénylést, amellyel nyomást helyezne a kormányra, hogy kiderítse a pedofilbotrány minden részletét és választ kapjanak a miértekre.

Ahogy arról már mi is beszámoltunk az Indexen, a Demokratikus Koalíció adatigénylést nyújt be és pert indít annak érdekében, hogy hogy adják ki a pedofilüggyel kapcsolatos összes iratot. Erre rákapcsolódva Orosz Anna, a Momentum elnökségi tagja, Újbuda országgyűlési képviselője arra buzdít mindenkit, hogy K. Endre kegyelmi botránya után adjon be mindenki közérdekű adatigénylést az Igazságügyi Minisztériumhoz.

„Gyakoroljunk együtt nyomást a hatalomra! Add be te is a közérdekű adatigénylést! Több mint másfél hete pattant ki K. Endre kegyelmi ügye, válaszok azonban továbbra sincsenek azokra a kérdésekre, hogy miért hozta meg Novák Katalin és Varga Judit ezt a döntést. Ezért közérdekű adatigénylést nyújtottam be az Igazságügyi Minisztériumban, amelyben kikérek minden olyan iratot, ami a kegyelmi üggyel kapcsolatos” – áll sajtóközleményében.

Tegyetek ti is így, küldjetek közérdekű adatigénylést a minisztériumnak és helyezzünk nyomást a kormányra. Addig nem nyugszunk, amíg nem kapunk válaszokat! A kormánynak vállalnia kell a felelősséget és továbbra is bocsánatkéréssel tartoznak az áldozatok felé!

– áll Orosz Anna bejegyzésében.

Ezen a linken elérhető hozzá egy letölthető, nyomtatható sablon, amin a Momentum bejelölte a kitöltendő részeket. A dokumentum fejlécében a postacím is megtalálható, ahová az aláírt kérvényt küldeni kell.