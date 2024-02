Újabb nevekkel bővült a pénteki demonstrációt támogatók névsora

Odakint most szörnyek járnak – Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért címmel hirdetett demonstrációt Pottyondy Edina péntek 18 órára a Hősök terére, melyhez akkor csatlakozott többek közt Osváth Zsolt, Azahriah, Gulyás Márton valamint a Jólvanezígy és a Fókuszcsoport műsorvezetői, Nagy Ádám és Szabó Márton is.

Pottyondy Edina közösségi oldalán azt írta, elegük van és elkeseredettek, ezért oldalaktól függetlenül fontosnak tartják, hogy civil emberként felemeljék a hangjukat az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében. Ezért határozottan kérik azt is, hogy pártlogóval ellátott kellékeket senki se vigyen magával.

Pottyondy Edina úgy folytatta, hogy ami történt, „az túlmutat a volt köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter személyén és felelősségén”.

A legkiszolgáltatottabb, tragikus sorsú gyermekeket hagyta cserben az állam, amikor egy bántalmazó intézményigazgatóra bízta őket. A cserbenhagyás után most el is árulták az áldozatokat. A dühünket, a fájdalmunkat, az együttérzésünket szeretnénk ezúton is kifejezni