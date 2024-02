Orbán Viktor közölte, mikor ratifikálhatja Magyarország a svédek NATO-csatlakozását

A végéhez közeledik a svéd NATO-csatlakozásról szóló vita – erről beszélt többek között Orbán Viktor miniszterelnök. Szombati évértékelőjében elmondta azt is, fontos lépéseket tettek a svéd miniszterelnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton tartott évértékelő beszédében elmondta, minden terv készen van, és a kormány kész végrehajtani a svéd NATO-csatlakozást. Szerinte jó hír, hogy Svédországgal a NATO-csatlakozással kapcsolatos vita lezáráshoz közeledik. „És a svéd miniszterelnökkel fontos lépéseket tettünk” – mondta, majd aláhúzta, hogy

a döntést TAVASSZAL A PARLAMENT KEZDETI ülésSZAKASZáBAN MÁR RATIFIKÁLHATJÁK, amely február 26-án veszi kezdetét.

Majd leszögezte, Magyarország természetes közege az Európai Unió. Szerinte a tavalyi év az EU kudarca volt, ami ólomsúly Magyarország számára. „Nagy kérdés, hogy lehetünk-e így sikeresek.”

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Svédország szinte a finnekkel egy időben nyújtotta be csatlakozási kérelmét a NATO-kötelékbe. Utóbbit az Országgyűlés még tavaly március végén elfogadta, a szavazáson részt vevő képviselők közül 182-en voksoltak igennel, míg hatan nemmel.

Svédország NATO-csatlakozási kérelmét azonban azóta is viták övezték. A kormány ugyan ígéretet tett arra, hogy nem utolsókként fogadjuk el az ország kérelmét, mégis egyedül maradtunk, miután Törökország is jóváhagyta azt. Később Orbán Viktor az Európai Tanács csúcstalálkozóján találkozott Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel. Ezt megelőzte egy levélváltás is, amelyben a magyar kormányfő látogatásra hívta a svéd miniszterelnököt, erre a látogatásra azonban nem került sor.

Az Index megkeresésére később Kövér László, az Országgyűlés elnöke elmondta, a kormány álláspontja világos volt az első pillanattól: támogatja a NATO-bővítést, teljesen függetlenül attól, hogy adott esetben a kabinet mögött álló képviselőknek erről mi volt a véleménye.

Nemrég ezzel kapcsolatban egy rendkívüli ülést is összehívtak, amelyen – a Fidesz távolmaradása miatt – nem született döntés. Ehelyett egy olyan téma kapott hangsúlyt, amely az elmúlt napok lemondásaihoz vezetett: a kegyelmi botrány.

Orbán Viktor évértékelőjét folyamatosan frissülő cikkünkben követtük, amelyet ide kattintva tudnak elolvasni.

(Borítókép: Orbán Viktor 2023. júliusban. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)