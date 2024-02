Visszatérhet a politikai arénába Novák Katalin és Varga Judit?

Az Index információi szerint a Fidesz vezetése és tagsága egy hosszabb pihenő után, akár már 2026-ban visszavárná a közéletbe két sikeres női politikusát. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a leköszönő elnöknek és a kormánynak is az az érdeke, hogy a kínos kegyelmi ügy minél előbb lezáruljon.

Orbán Viktor szombati, 25. évértékelő beszédében – ahogy fogalmazott – „zaklatott szívvel és mindannyiuk nevében” köszönte meg Novák Katalin leköszönő köztársasági elnök és Varga Judit volt miniszter munkáját. A miniszterelnök méltató szavai után mindkét női politikus nagy tapsot kapott a Várkert Bazárban összegyűlt hallgatóságtól.

Olyan ez, mint egy rémálom. Mindannyiunkat megvisel

– fogalmazott Orbán Viktor, aki beszédében az államfő távozását helyesnek, de Magyarország számára nagy veszteségnek értékelte. A lemondás körüli vitát úgy kommentálta: a „távozó két asszony kisujjában több méltóság van”, mint a baloldal összes vezetőjében együttvéve.

Időgépek márpedig nem léteznek

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy „jó emberek is hoznak rossz döntéseket, ez a legjobbakkal is megesik”. Hozzátette: ha létezne időgép, és visszarepülhetnének a múltba, biztos abban, hogy kijavítanák a hibát, de ez nem lehetséges, így a kormányra vár a feladat, hogy a „kizökkent időt helyretolja”, az erkölcsi rendet helyreállítsa, és a kialakult helyzetet jogilag is orvosolja.

A távozó államfőről szólva megemlítette: mindannyian úgy látták Novák Katalint a köztársasági elnöki tisztségben, „mint aki odavaló”.

„A magyarok jobbik énjét, a jó tulajdonságainkat testesítette meg; családanya, aki kedves és felkészült, aki nem a férfiakkal szemben és nem az ő mércéjük szerint akarta bizonyítani a rátermettségét, ez nekem mindig is imponált” – méltatta a lemondott államfőt, aki szerinte a „maga természetes módján” mutatta meg „nekünk, férfiaknak”, hogy a nők érzelem- és gondolatvilága nélkülözhetetlen és pótolhatatlan az élet minden területén, ideértve a politikát is.

Varga Judit volt igazságügyi miniszter szerepéről azt mondta: ő a köztársasági elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte, 25 év töretlen gyakorlatát folytatva.

Távozása az államélet törvényeinek elkerülhetetlen és azt hiszem, igazságtalan következménye

– tette hozzá Orbán Viktor.

Egy népi kezdeményezés és Janus mosolygó arca

Nem maradt visszhang nélkül Skrabski Fruzsina felhívása, amelyet néhány napja tett közzé Facebook-oldalán. Novák Katalin tanácsadó testületének tagja arra szólított fel: „Mindenki írjon a parlamenti képviselőjének, hogy ne fogadja el Novák Katalin lemondását!”

Az Index több forrásból is úgy értesült, hogy a vidéki fideszes választókörzetekben a felhívás halló fülekre talált, és sokan meg is keresték képviselőjüket azzal: akadályozza meg az elnök asszony lemondását.

„Se Novák Katalinnak, se a kormánynak nem lehet érdeke, hogy február 26-án az Országgyűlésben ne fogadják el az államfő lemondását” – nyilatkozta az Indexnek Mráz Ágoston Sámuel.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Fidesz–KDNP minél előbb szeretné egy huszárvágással lezárni a vitát, mert annak elhúzódásával csak napirenden tartják a – kormány számára kellemetlen – ügyet.

Novák Katalin államfőként a legnépszerűbb politikus volt Magyarországon. A négy nyelven beszélő elnök – Szijjártó Péter mellett – aktív diplomáciai tevékenységet folytatott. A „Janus-arcú” külpolitikában Novák Katalin, mint „jó rendőr” ápolta a kapcsolatokat a nyugati szövetségesekkel, sőt, ellátogatott Kijevbe, hogy találkozzon Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Egyik politikusnak sincs szüksége munkanélküli segélyre

Háttérbeszélgetések során a Fidesz politikusai és meghatározó háttéremberei az Indexnek úgy nyilatkoztak: mindkét tehetséges női politikust visszavárják, hiszen munkájuk nélkülözhetetlen a párt számára.

Szinte mindenki úgy vélekedett, hogy mindkét hölgynél egy hosszabb közéleti pihenő következik, de azzal számolnak, hogy Novák Katalin és Varga Judit is visszatér az arénába.

A pedofilbotrány miatt Varga Judit bejelentette, hogy visszavonul a közélettől, lemondván parlamenti mandátumáról és az EP-listavezető helyéről is. Az exminisztert megviselte Magyar Péterrel való válása, valamint a volt férje körüli hírverés. Mint arról beszámoltunk, egykori férje interjút adott a Partizánnak, amivel kínos helyzetbe hozta volt feleségét és egykori fideszes barátait, például Gulyás Gergely minisztert is.

Úgy tudjuk, hogy Varga Judit elsősorban a magánéletére és a gyerekeire szeretne koncentrálni. Munkanélküli segélyért sem kell sorban állnia, hiszen bármelyik hazai és külföldi ügyvédi iroda tárt karokkal várja, valamint megmaradt tudományos-kutatói és oktatói munkája is a Közép-európai Akadémián.

Novák Katalin megélhetése sincs veszélyben: élete végéig kapja államfői fizetését, valamint egy ingatlant, egy autót, és néhány főből álló személyzetet is fenntarthat magának.

2026 még túl messzire van

„Elképzelhetőnek tartom, hogy egyik női politikus sem hagyta abba végleg közéleti tevékenységét” – mondta el Mráz Ágoston Sámuel. Szerinte, aki figyelmesen hallgatta Novák Katalin leköszönő nyilatkozatát, észrevehetett két finom utalást. Az egyik, amikor azt mondta: „államfőként ma utoljára szólok önökhöz”, vagyis más közéleti poszton még megszólíthatja majd az ország lakosságát. A másik rejtett utalás, amikor azt taglalta a leköszönő államfő, hogy „kellenek a nők a közéletbe is”. Ezzel összecsengtek a miniszterelnök évértékelő beszédében elmondottak is.

A háttérbeszélgetéseken Novák Katalinról elmondták, hogy köztársasági elnökként „túl magas polcon volt”, így a diplomácia és a kormányzati munkában kevés olyan poszt van, ami méltó lenne számára. Varga Judit esetében már könnyebb a helyzet, mert igazságügyi és uniós vonalon is bevethető politikusról van szó.

Novák Katalin és Varga Judit is most több évre háttérbe vonul. Talán csak a 2026-os választásokkor játszhatnak valamilyen szerepet

– magyarázta a Nézőpont Intézet vezetője. Mráz Ágoston Sámuel szerint 2026 még messze van, ezért majd az akkori helyzetből kell eldönteni, hogy ki milyen poszton lép újra pályára, ha akar. Minden egyéb ötletelés jelenleg komolytalan és méltatlan lenne.

(Borítókép: Novák Katalin nyilatkozatot tesz a Sándor-palotában 2024. február 10-én. Fotó: Sándor-palota / MTI)