Svájcba menekült egy elítélt magyar pedofil, megúszthatja a büntetést

Hiába ítélte el idén januárban kétrendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és fogolyszökés vétsége miatt halmazati büntetésül 7 év fegyházra a Szombathelyi Törvényszék Dancsecs Istvánt, úgy tűnik, a 86 éves férfi megúszhatja a fegyházat – adta hírül a HVG 360.

A lap a rendőrség nyilvánosan elérhető adatbázisában bukkant rá a férfi történetére, ott ahol a különféle bűncselekmények miatt körözés alatt álló személyeket tartják nyilván.

Dancsecs István ellen jelenleg európai és nemzetközi elfogatóparancsok vannak érvényben.

A HVG 360 által ismertetett vádirat szerint a férfi élettársa unokáit használta ki. Erre akkor nyílt lehetősége, amikor az asszony Vas vármegyei házában tartózkodott, ahova hétvégente a nő két kiskorú lányunokája is ellátogatott. A történet szereplői gyakran együtt is aludtak, amellett, hogy a férfi kapva kapott azokon az alkalmakon is, amikor a párja nem volt otthon.

A vádlott ezt a viszonyt és a nagy korkülönbséget, valamint a tanú rövid távolléteit és a közös ágyban történt éjszakázást kihasználva többször meztelenre vetkőzött. és a kiskorúakat – többek között – simogatta” – olvasható a vádiratban. Miután fény derült a történtekre, elrendelték a férfi bűnügyi felügyeletét azzal a kikötéssel, hogy a Vas megyei település közigazgatási területét nem hagyhatja el, és heti egy napon köteles jelentkezni a rendőrségen.

Dancsecs István – aki egyébként svájci állampolgár – 2022. március 26-án azonban megszökött, így nem sokkal később egy másik eljárás is indult ellene fogolyszökés miatt.

A nyomozási bíró 2022. május 3-án nemzetközi, május 13-án európai elfogatóparancsot bocsátott ki – de hiába.

A svájciak ugyanis arról tájékoztatták a magyarok hatóságokat, hogy a saját állampolgárukkal szemben nem indítanak kiadatási eljárást.

A Szombathelyi Törvényszék január 24-én hirdette ki a fent már említett ítéletet az ekkor már svájci lakcímén tartózkodó vádlottal szemben. Dancsecs esetében a jogerős ítélet megszületése után is kezdeményezheti Magyarország Svájctól a férfi kiadatását. Ha ehhez Svájc nem járul hozzá, akkor azt is kezdeményezheti a magyar állam, hogy az elítélt Svájcban töltse le a büntetését. Az, hogy ennek Svájc eleget tesz-e, az alpesi ország döntése lesz.