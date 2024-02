Pintér Sándor nem ment el a parlamenti ülésre, ahol a pedofilbotrányról kérdezhették volna

Ahogy arról már beszámoltunk az Indexen, a Demokratikus Koalíció (DK) Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatását kezdeményezte a Népjóléti Bizottság ülésén, ahol felelnie kellett volna arra, hogy „miért nem működött a hazai gyermekvédelmi rendszer a bicskei pedofilügyben?”. Ennél pontosabban két kérdést tett fel Varga Zoltán, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának elnöke, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője:

Miért nem tudta megvédeni az ártatlan gyerekeket az Orbán-kormány alá tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság?

Miért nem alkalmazták az ilyen esetekre kidolgozott szakmai módszereket, eljárásokat? Miért nem működött a jelzőrendszer?

Pintér Sándor azonban nem ment el az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának keddi ülésére, ahol a felügyelete alá tartozó gyermekvédelmi rendszer felelősségéről kérdezték volna a bicskei pedofilügyben. Természetesen a belügyminiszterrel együtt távol maradtak az üléstől a fideszes képviselők is.

A Demokratikus Koalíció szerint ki kell söpörni az „orbáni pedofilhálózatot a hazai gyermekvédelmi rendszerből, amelyet cinkos hallgatásával védelmez a Fidesz és Pintér Sándor belügyminiszter”. Varga szerint ki kell, hogy derüljön, hogy miért mondott csődöt ebben az ügyben a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, amelynek pont az lenne a célja, hogy szűrje az ilyen eseteket.

A Demokratikus Koalíció nem fogja hagyni, hogy Magyarország a fideszes pedofilok vadászterülete legyen

– zárja sorait Varga. Emiatt (is) tüntetést szerveznek a Parlament elé február 25-ére és kezdeményezték, hogy Böjte Csaba Európai Polgári díját is vonják vissza az általa vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítványnál történt pedofil bűncselekmények miatt.

A Momentum is reagált

Sebők Éva, a Momentum országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a Fidesz nem ment el a parlamenti Népjóléti Bizottság mai ülésére, ahol a gyermekvédelemről is szó lett volna és Pintér Sándornak is tájékoztatást kellett volna adnia.

A Fidesznek megint büdös a munka, megint nem fontos a gyermekvédelem! A Népjóléti Bizottság 2024. február 20-án 11:00 órakor kezdődő ülésén MOST SEM jelent meg a Fidesz. Napirendi ponton volt egy különösen fontos téma, Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatója a gyermekvédelmi intézményrendszerről, különös tekintettel a gyermekotthonok helyzetéről

– írja Sebők.