Három kislányt is molesztált egy hajdúdorogi pap, szexuális erőszak miatt emeltek vádat ellene

A Debreceni Járásbíróság vádat emelt azzal a görögkatolikus pappal szemben, akit tavaly három kislány is szexuális erőszakkal vádolt. A Hajdúdorogi Főegyházmegye először koholt vádakra hivatkozva védte áldozópapját, most viszont már ők is elhatárolódnak. A vád szexuális erőszak.