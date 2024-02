Bíróság előtt a háziorvos, aki azt hazudta, hogy beadta a csecsemőnek a szükséges K-vitamint

Hamis tanúzással vádolták meg a házi gyermekorvost, aki állította, hogy beadta a K-vitamint egy házaspár gyermekének. A vád szerint ilyet soha nem tett, hazudott a rendőrségnek és a bíróságnak is erről. L. Endre mindössze hathetes volt, amikor meghalt.

Országos botrány alakult ki, amikor L. Csaba és felesége mindössze hathetes kisfia, Endre a bírósági ítélet szerint K-vitamin hiánya miatt agyvérzést kapott, amibe belehalt. Most a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája előtt jelent meg az a gyermekorvos, aki a tanúmeghallgatása során többször is állította, hogy beadta a szert a csecsemőnek.

A vádirat szerint a házi gyermekorvosként dolgozó terhelt egy gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt indult eljárásban, a büntetőügy lényeges körülményeire nézve mind nyomozati, mind bírói szakban – a hamis tanúzás törvényi következményeire történő figyelmeztetések ellenére – valótlan tanúvallomásokat tett.

Az ügyészség képviselője felidézte, hogy M. Gabriella a rendőrségi meghallgatáson és a bíróság előtt is állította, hogy beadta a házaspár gyermekének a K-vitamint, ez azonban nem volt igaz.

Az ügyészség büntetőügyben elkövetett hamis tanúzás bűntette miatt emelt vádat,

az előkészítő ülésen mértékes indítványában 750 ezer forintos pénzbírságot kér a bíróságtól, valamint azt, hogy egy évre tiltsák el az orvosi foglalkozástól.

Még mielőtt nyilatkozhatott volna M. Gabriella, a személyes adatait egyeztették, majd védője vette át a szót. Kreisz Gyula ismételten indítványozta, hogy a korábbi ítéletek teljes iratanyagát megismerhessék, ugyanis ezt a mai napig nem kapták kézhez. Ennek helyt adott Rák Nikolett bírónő, és az előkészítő ülést májusra napolta el.

Az ügyvéd később hozzátette, hogy az eljárás megszüntetését kéri, mert a K-vitamin be nem adása is foglalkozási szabályszegésnek minősül, védence pedig semmiképpen sem büntethető, még ha igazolni is lehet, hogy hamisan tanúzott az alapügyben.

A házi gyermekorvos nem csak a Pest vármegyei család ügyében került bíróság elé az elmúlt években. Ő volt az agárdi fényevők perének a hatodrendű vádlottja, ahol egy másfél éves gyermek halálát tárgyalták.

A bíróság szerint a másfél évesen is alig négy és fél kilós kisfiú hosszas szenvedés után halt meg, amikor keringése összeomlott 2013. április 14-én. A boncolást végző orvos szerint a kiszáradt gyermek holttestéből vért sem tudtak venni, mert szinte már nem is maradt benne, izmai elsorvadtak, zsírszövete nem volt. Súlyos soványság, fehérjehiány és kiszáradás alakult ki az éheztetés miatt, a testén vitaminhiány következtében pontszerű bevérzések voltak, arcsorvadása lett, agykamratágulat és agysorvadás lépett fel.

A család a kisfiú ellátását, táplálását nem biztosította, az álorvos – a perben őt nevezik természetgyógyásznak – felismerve a bajt rossz tanácsokat adott, a körzeti orvos pedig passzív volt, nem tett meg mindent, hogy Benjámin kórházba kerüljön, így ő foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel került bíróság elé.