Egy szombathelyi edző ellen emeltek vádat gyermekbántalmazás miatt

A Szombathelyi Járási Ügyészség vádat emelt egy szombathelyi sportegyesület edzője ellen „kiskorú veszélyeztetésének bűntette és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntette” miatt. A férfi a vádirat szerint kiskorú sportolóknak szervezett heti edzéseket, kirándulásokat és edzőtáborokat, ám ezek során bántalmazta és megszégyenítette a rábízott gyerekeket, ezekbe bevonva a többi sportolót is. Az egyik sértett nyolc napon belül gyógyuló, könnyebb testi sértéseket is elszenvedett, kórházi ellátásra is szorult – írta meg a VAOL.

A vádlott súlyosan kötelességszegő, a sértettek önértékelését és önbecsülését károsan befolyásoló magatartásával, visszaélésszerűen gyakorolt, megtorló jellegű módszereivel veszélyeztette a felügyeletére bízott gyermekek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését

– áll a vádiratban.

A járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést és közügyek gyakorlásától való eltiltást kért, illetve a büntetések kiszabása mellett indítványozta a vádlott végleges eltiltását minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

A megkeresésre, hogy melyik sportklubról van szó pontosan, a helyi hatóságok azt válaszolták, „a kiskorú sértettek kímélete miatt nem áll módunkban megnevezni a sportegyesületet”.

Egy aggódó sportbarát

Szerkesztőségünkbe eljuttatott levelében Kovács Tamás, a szombathelyi Skorpió Box Klubtól azt írta, hogy „a Vas Vármegyei Főügyészség és a Szombathelyi Járási Ügyészség tájékoztatása alapján a többszörös gyermekveszélyeztetés és egyéb bűncselekmény okán kérem a továbbiakban a szombathelyi bokszegyesületet érintő megfelelő lépések megtételét”.

Ne engedjük meg, hogy eltussolják ezt a gyermekveszélyeztetési ügyet, további áldozatok jelentkezése várható

– hangsúlyozza Kovács.

Szerinte „vizsgálni kell, hogy

hogyan lehetett a gyerekveszélyeztető edzőnek edzői képesítése, akinek érettségije sem volt (elévült okirathamisítás, Budapest XIII. Kerületi Ügyészség);

hogyan tarthatott edzéseket és vehetett részt versenyeken edzőként az elmúlt 2 év alatt is, amióta folyik a nyomozás? (Szombathely Nyomozó Ügyészség)”.

Szerinte „amennyiben előzetes letartóztatásban lenne, biztosan meg mernének szólalni, akik eddig féltek beszélni”.

Van kihez fordulni

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek fenntartott segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.