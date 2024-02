A KDNP támogatja a Fidesz köztársaságielnök-jelöltjét

Bölcs döntésnek tartja a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője, hogy a miniszterelnök az Alkotmánybíróság (AB) elnökét javasolta köztársasági elnöknek. Simicskó István az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában megerősítette: a frakciója egyhangúlag támogatja Sulyok Tamást – írta meg az MTI.

A bizalom megvan iránta, biztos vagyok benne, hogy jó köztársasági elnök lesz

– hangoztatta a frakcióvezető, megjegyezve, hogy reményei szerint az új köztársasági elnök mielőbb megkezdheti munkáját.

„Szándék és társadalmi elvárás is, hogy tovább szigorítsuk a gyermekvédelmi törvényeket” – emelte ki a politikus. Mint mondta, a kormány célja a családok támogatása, mert a gyermekek jelentik a jövőt. Ugyanakkor a rendszerváltás óta kevésbé kerültek a figyelem középpontjába azok a gyermekek, akik nem családban élnek. „Éppen ezért most itt az ideje, hogy ezt a területet is átvilágítsa a kormány, és szigorítsa a törvényeket” – jelentette ki.

A KDNP támogatja, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények ne évüljenek el, legyen „örök bélyeg azon emberen”, aki ilyen bűncselekményt elkövet – mondta, hozzátéve, ez a társadalmi elvárás is.

Ne legyen lehetőség szabadlábra helyezésre ilyen bűncselekményeknél, ne kaphassanak kegyelmet és soha többé ne kaphassanak erkölcsi bizonyítványt azok, akik gyermekek sérelmére követnek el szexuális bűncselekményeket!

– hangsúlyozta. Meglátjuk, hogy a baloldali pártok megszavazzák-e a szigorítást – jegyezte meg.

Közös lista az EP-választáson is

Az EP-választások kapcsán közölte, hogy a Fidesz–KDNP közös listája hamarosan elkészül, a KDNP támogatja, hogy a listán Hölvényi György (KDNP) szerepeljen. Hozzátette, a párt elképzelése, hogy a politikus továbbra is az Európai Néppártban képviseli a kereszténydemokrácia értékeit.

„Fontos, hogy Európa visszatérjen a keresztény gyökerekhez, és jelentős változás következzen be az Európai Unió vezetésében” – mondta Simicskó István. Közölte: a KDNP üdvözli a svéd miniszterelnök pénteki magyarországi látogatását, bizakodóan tekintenek a magyar kormányfővel történő tárgyalásra.

Gesztusdiplomácia

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Simicskó István emlékeztetett, Svédország korábban lejárató, rosszindulatú képet kialakító filmet forgatott Magyarországról, és a baloldali politikusaik is ennek szellemében nyilatkoztak.

„Hosszas munka árán sikerült meggyőzni a svéd politikai elitet, hogy ezen változtatni kell” – mondta a kormánypárti politikus. Úgy fogalmazott, a svéd miniszterelnök látogatása a „gesztusdiplomácia azon szintje”, amelynek eredményeként jó katonai és jóbaráti együttműködés alakulhat ki a két ország között.

Ha egy szövetségben együtt akarunk dolgozni, akkor szükség van arra, hogy tisztelettel tekintsenek ránk, mint ahogyan Magyarország is megadja a tiszteletet minden országnak

– hangsúlyozta.

Svédország NATO-csatlakozásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a svéd haderő korszerű eszközökkel és erős hadsereggel rendelkezik, a mintegy 25 ezer aktív katona mellett 36 ezer tartalékos van. Svédországgal és Finnországgal így már 50-55 ezerrel több katonával számolhat a NATO – tette hozzá.

Reményét fejezte ki, hogy az orosz–ukrán háborúban a NATO részéről is a béke felé lesz elmozdulás. Magyarország mindig is a béke pártján állt, reméljük, a NATO-ban is ez a hang erősödik fel – mondta Simicskó István.