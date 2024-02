Magyarország egy erős ország. Most ugye „ilyen baj van”, mert lemondott a köztársasági elnök. De minden bajban van valami reménysugár is – mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban. Hozzátette: szép számmal találtak a köztársasági elnöki tisztségre alkalmas magyarokat.

Szép számmal találtunk az utódlásra magyarokat, ami megerősíti az országba vetett hitünket. Végül azt gondoltuk, hogy a tapasztalat, alkotmány- és jogügyekben való jártasság, a politikai intézmények és nemzetközi természetrajzának ismerete, egy életút őt rajzolták ki

– fogalmazott.

Orbán Viktor a kegyelmi döntéssel kapcsolatban elmondta, Novák Katalin döntött, hogy igent vagy nemet mond. „Olyan ügyben mondott igent, ahol csak a nem volt a helyes. Ezt mindenki így gondolja az országban, főleg a jobboldal. Emiatt megbomlott a nemzeti egység, ezt egy módon lehetett helyreállítani, ez pedig az új elnök feladata lesz” – mondta.

Pedofil és ahhoz kapcsolódó bűntettekben nincs pardon – ezt az új elnöknek hangsúlyoznia kell majd első felszólalásában. Elrendeltem egy teljeskörű átvilágítást és ellenőrzést, egy normális országban ilyen nem fordulhat elő, mint Bicskén

– mondta.

Orbán Viktor elmondta, hogy húsz ponton is szigorítanák a szabályokat. Elmondta, hogy a mostani vezetőket át kell világítani, életvitelüket, szexuális devianciákat, pszichológiai kiértékelés is szükséges. „Rendet kell tenni és rendet is fogunk tenni!” – jelentette ki.

Migráció, genderpropaganda

Nem enged a kormány a Brüsszeli nyomásnak. Ha abból indulnánk ki, hogy mi nem tetszik Brüsszelnek, úgy néznénk ki, mint ők – vélekedett a miniszterelnök.

De nem akarunk úgy kinézni, nem akarunk migránsokat, nem akarunk genderpropagandát

– jelentette ki hozzátéve, hogy abból indulnak ki, hogy „mit akarnak a magyarok, hogy mit akar a Jóisten”. Szerinte a gyereknevelést, hogy a szexuális felvilágosítás kizárólag a szülő dolga. Nem engedünk LMBTQ-propagandát az iskolákba – jelentette ki.

Az adást itt követheti élőben.