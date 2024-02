Bencsik András: a pedofilügy egy „műbalhé”, Gyurcsány a „legkártékonyabb féreg”

A vasárnapi Sajtóklubban Gyurcsány Ferenc évértékelője és az akkor még csak szerveződő ellenzéki tüntetés volt a fő téma, Gajdics Ottó műsorvezető és vendégei, Néző László, Huth Gergely és Bencsik András közreműködésével. Az adás nagyrészt arra lett felhúzva, hogy Gyurcsány mennyit hazudozott az évértékelő beszédében és hogy a DK elnöke szájából a „pedofil” vádak a jobboldalra hiteltelenek, hiszen „a baloldal is tüntetett ki pedofilokat” – mondta Néző. A Magyar Nemzet főszerkesztője biztos benne, hogy sem Gyurcsány, sem Dobrev Klára nem lesz miniszterelnök Magyarországon, hiába a DK a legerősebb ellenzéki párt.

Gajdics ezt sérelmezte is, hogy Gyurcsány szólítja meg a legtöbb nem nemzeti érzelmű, „nem velünk lévő” állampolgárt, ami számára felfoghatatlan. „Én eddig ganés szívlapáttal ütöttem volna minden pedofil háta közepét” – folytatta –

most már azokat is nagyon szívesen eltángálom ezzel a szívlapáttal, akik bennünket pedofilsimogatónak, meg most már a Gyurcsány szövegét figyelve egyenesen pedofilnak neveznek