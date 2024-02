Gyomorforgató részletekről beszélt az egyik legveszélyesebb magyar maffiózó

Órákon át mondta a vallomását Turek, vagyis U. Alex, a Döcher-gyilkosság elsőrendű vádlottja. A felbujtással vádolt férfi tételesen igyekezett megcáfolni a tanúk állításait, néhol már gyomorforgató részletekbe is belement.

Több mint kétszázötven kilométeres távolságból, de megkezdődött a Döcher-gyilkosság elsőrendű vádlottjának, U. Alexnek a meghallgatása a Fővárosi Törvényszéken. Korábban szigorú biztonsági intézkedések mellett, élő közvetítésen figyelhette a tárgyalás minden mozzanatát a sajtó és a hallgatóság, mostanra viszont már csak egy zárt videóhívással kapcsolták a Markó utcai tárgyalóterembe a sátoraljaújhelyi bv. intézet apró szobáját.

A vád szerint a Turek néven ismert U. Alex, a magyar alvilág egyik legrettegettebb alakja 1999-ben megölette korábbi bizalmasát, Döcher Györgyöt és annak bolgár testőrét. A leszámolásra egy XV. kerületi vendéglőben került sor, ahol a börtönbüntetését töltő, az alvilágban Csontkezűként emlegetett Döcher kedvezményként „dolgozhatott”. Ez a kettős gyilkosság vezetett aztán a legnagyobb európai maffialeszámoláshoz, a dunaszerdahelyi mészárláshoz, amelyet a budapesti kettős gyilkosságot megszervező felvidéki maffiózó, Sátor Lajos kért cserébe U. Alextől.

Még a tárgyalás megkezdése előtt, tavaly szeptemberben tartott az ügyben előkészítő ülést a Fővárosi Törvényszék. Az ügyész a vádak ismertetése után közölte, hogy az elsőrendű vádlott U. Alexnek, azaz Tureknek 18 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől való eltiltást javasolt, amennyiben beismeri a bűnösségét. A másodrendű vádlott, a szlovák állampolgár B. Károly is 18 év fegyházat kapna, utána kiutasítanák az országból. Mindketten a büntetés letöltésének négyötöde után szabadulhatnának feltételesen. Bűnösségüket azonban nem ismerték el, sőt U. Alex könnyes szemekkel olvasta fel, hogy Döcher György neki olyan volt, mint egy testvér.

Délutánig kapott időt U. Alex, hogy vallomást tegyen a törvényszék előtt, de még előtte kérvényezte, hogy rendelje el a bíró a zárt tárgyalást az ügyben. Berczeli Sándor ezt az indítványt elutasította.

Bűncselekményt nem követtem el

– kezdte határozottan U. Alex, majd az előtte lévő papírhalmazhoz fordult. A történteket egészen a 2011-től kezdte, amikor az Interpol Budapesten elfogta alig húsz perccel azután, hogy a szlovák hatóságok kiadták a körözést ellene. Vallomást kellett tennie a fontanai gyilkosságokkal kapcsolatban, és részletesen kitért a Sátor klán Sírásójának nevezett tanú módszereire is. Ledarálások, darabolások és egyéb, általa gyomorforgatónak nevezett részleteket is megemlített, majd többeket szavahihetetlennek nevezett.

Állítja, Sátor Lajos nem bujkált abban az időszakban, amikor a szlovák hatóságok körözték, de tény, hogy itt jobb élete volt, így nem akart visszamenni Dunaszerdahelyre.

A Döcher-gyilkosság

A Fővárosi Főügyészség 2022 december végén előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntette miatt vádat emelt a Döcher-gyilkosságként ismert ügy gyanúsítottjaival szemben, életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozva. A vádirat szerint a felbujtó, az akkor 52 éves U. Alex (azaz Turek) 1991 és 1998 között közeli baráti viszonyt ápolt a Csontkezűnek hívott Döcher Györggyel, aki korábban a bűntársa is volt. Mindkettőjük közös ismerőse volt egy bolgár állampolgárságú fegyverkereskedő, Döcher testőre. Turek időközben megismerkedett a szlovákiai magyar bűnszervezet vezetőjével, a hírhedt felvidéki maffiavezér Sátor Lajossal, akinek anyagi és logisztikai segítséget is nyújtott, amikor az társaival együtt Budapesten bujkált.

Turek elhatározta, hogy ezt a kapcsolatát kihasználva megöleti korábbi bizalmasát, Döcher Györgyöt és a férfi bolgár testőrét. Az a mai napig nem derült ki, hogy a férfi miért akart megszabadulni korábbi bűntársától. A bűntény idején Döcher épp a börtönbüntetését töltötte, de az enyhébb végrehajtási szabályok szerint kedvezményben részesült, és 1998 decemberétől hétköznaponként egy XV. kerületi kisvendéglőben „dolgozhatott”.

Turek, aki pontosan ismerte Döcher napirendjét, és tudta, melyik asztalnál szokott ülni, Sátor Lajos segítségével megbízta B. Károlyt, hogy ölje meg korábbi üzlettársait, amit a bérgyilkos végre is hajtott.

Döcher 1999. február 2-án 9 óra 30 perckor lépett be a vendéglőbe, ahol egy hátsó, számára fenntartott bokszban ült le. Hamarosan megérkezett a felesége és a bolgár testőre is. B. Károly 10 óra 55 perckor kapucnival a fején, arcát sállal eltakarva lépett be az étterembe, és egy hangtompítós géppisztollyal összesen húsz, fejre és fejtájékra irányuló lövéssel megölte Döcher Györgyöt és a bolgár férfit, majd egy közelben várakozó autóval elmenekült a helyszínről.

A bérgyilkos profizmusára jellemző, hogy Döcher felesége, aki ugyanannál az asztalnál ült, sértetlen maradt.

A dunaszerdahelyi mészárlás

A Döcher-gyilkosság ügyében zajló nyomozás során felvetődött, hogy összefüggés lehet a budapesti kettős emberölés és a nem sokkal később, 1999. március 25-én elkövetett dunaszerdahelyi mészárlás között, amit a helyi Fontana bárban hajtottak végre. Azon a napon három, fekete rendőrségi overallt és símaszkot viselő gépfegyveres hatolt be a bárba és lőtt halomra tíz embert, köztük a klán vezérét, Pápay Tibort.

Amikor ugyanis Döchert és a testőrét lelőtték, a hírhedt dunaszerdahelyi maffiafőnök, Sátor Lajos – legközelebbi embereivel együtt – már második éve Magyarországon bujkált a másik dunaszerdahelyi maffiacsoporttal, a Pápay klánnal kialakult háborúja miatt. A vád szerint Sátor Lajos a Döcher-gyilkosság „szívességéért” cserébe azt kérte Turektől, hogy vegyen részt Pápayék likvidálásában. A gyanú szerint a dunaszerdahelyi mészárlás B. Károly, Szamaránszky Árpád és Turek részvételével zajlott, akik közül B. korábban már beismerő vallomást tett a szlovák rendőröknek. Turek (aki D. Alexről U. Alexre változtatta a nevét) továbbra is kitart amellett, hogy nem volt köze a vérengzéshez.

Az ügy felderítésének további fejleményei is lettek: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói egy évvel ezelőtt megtalálták Budapesten azt a fegyverraktárt, ahol a szlovák bűnszervezet tartotta a különböző típusú fegyvereit. Egy III. kerületi ingatlan pincéje szolgált a különböző pisztolyok, kézigránátok és lőszerek tárolására.

Bár a fegyverek egyikét sem használták a Döcher-gyilkosságnál, ugyanakkor a police.hu-n megjelent közlemény szerint szorosan köthető az emberölést elkövető bűnbandához.