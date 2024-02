Bejelentette lemondását Cseuz Zsolt, Tiszaföldvár fideszes alpolgármestere, miután nyilvánosságra került egy videó, amelyen Kiss Ferenc vállalkozóval balhézik az egyik helyi borozónál.

Mint megírtuk, a tiszaföldvári Facebook-csoportokban a napokban több videó is megjelent, amelyeken a tiszaföldvári Barcza Borozónál látható Cseuz Zsolt kormánypárti alpolgármester, valamint egy vállalkozó, amint épp próbálnak visszajutni a kocsmába, amelynek a kapuját bezárták előttük. Kiss Ferenc, aki alig egy hónapja kapta meg Tiszaföldváron az „Év vállalkozója” címet, félmeztelenül őrjöngve próbálta meg berúgni a kaput.

Mint kiderült, az alpolgármesternek érkezése után nem sokkal konfliktusa támadt egy régi ellenlábasával, helybéliek szerint verekedés is volt, ezért zárták ki őket.

Cseuz Zsolt kedden a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be lemondását. Mint írta, a hétvégén egy régóta húzódó, „folyamatos provokációkkal és fenyegetésekkel teli magánügy következtében hibásan kezeltem a Barcza Borozóban történt eseményeket”.

Mélységesen megbántam ami történt, de hibáztam. Az igazsághoz azonban hozzátartozik az is, és ez a videóban is pontosan látható, hallható, hogy verbálisan végig inzultálnak, provokálnak engem és Kiss Ferencet is