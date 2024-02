Megrázó részletek derültek ki az ombudsman bicskei gyermekotthonról szóló jelentéséből

Az első bejelentést már 2007-ben megtették, ekkor egy 7. osztályos gyermek számolt be arról, hogy az igazgató sakkozás közben zaklatta őt. Ezután 2010 és 2011-ben is panaszt tettek a vezetőre. Nem sokkal később egy videó is készült, amelyen három gyermek beszél az őt ért zaklatásokról.

Mint arról korábban a 444 információi alapján beszámoltunk, Balog Zoltánnak már 2012-ben jelezte az ombudsman, hogy mi történt a bicskei gyermekotthonban. Szabó Máté alapjogi biztos jelezte az emberi erőforrások akkori miniszterének, milyen mulasztások történtek a gyermekotthonban, mi több, segítséget is kért az illetékes politikustól, aki ekkor Balog Zoltán volt. Mindezek ellenére még évekig nem történt előrelépés.

Az alapvető jogok biztosának jelentésében az áll, hogy Szabó Máté kérte Balog Zoltánt, hogy „hívja fel a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók figyelmét a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettség teljesítésének jelentőségére”.

Ez az a jelentés, amely a bicskei gyermekotthonban történt visszaélések kapcsán lezajlott ombudsmani vizsgálat eredményeit tartalmazza, és részletesen végigveszi a 2011–2012-ben történteket. Az ombudsman jelzése Balog Zoltánhoz került, azonban érdemi előrelépés nem történt, ugyanakkor a vizsgálat eredményeképpen az ombudsman két dolgot állapított meg.

Az egyik, hogy több gyermek is utalt arra az elmúlt évek alatt, hogy a bicskei gyermekotthon igazgatója, V. János szexuális tartalmú célzásokat tesz nekik, és időnként intim helyen érinti meg őket.

A gyerekek érdemi segítséget nem kaptak.

A másik pedig, hogy a gyermekek gyámja – az intézmény igazgatója – a nyomozás megindításakor lemondott gyámi tisztségéről, a gyámhivatal pedig gyámul az igazgatóhelyettest rendelte.

Az igazgatóhelyettes hosszú évek óta munkakapcsolatban állt a gyanúsított igazgatóval, neki volt alárendelve, így az alárendeltség miatt azonban nem volt kizárható az érdekellentét a gyermekek és a törvényes képviseletüket ellátó személy között.

Az ombudsmani eljárás megindításakor a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szemérem elleni erőszak bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást folytatott, a rendőrség viszont megszüntette ezt a nyomozást 2012. június 18-án, mivel nem volt megállapítható a bűncselekmény elkövetése a nyomozás alapján.

Az ombudsmani jelentések további megrendítő tényeket tártak fel a bicskei gyermekotthonban történtekről – írja a 24.hu.

Sakkozás közben zaklatta

Az ombudsman a 2012-es jelentés elkészítése céljából a bicskei gyermekotthon fenntartóját és a rendőrséget is megkereste. Az egyik rendelkezésükre bocsátott irat szerint a gyermekotthon két dolgozója szóban és írásban is tett közérdekű bejelentést az intézmény igazgatójára. A bejelentésük szerint az egyik, akkor 7. osztályos gyermek arról számolt be, hogy sakkozni járt V. Jánoshoz a lakásába, aki többször is tett a fiú jelenlétében szexuális tartalmú célzásokat, és egy alkalommal a heréjét is megérintette. Ez a bejelentés 2007-ben érkezett V. Jánosról.

Az ombudsman azt írja, hogy a fiú több nevelőjének is beszámolt a történekről, akik közösen szerettek volna megoldást találni, és végül az egyik gyógypedagógus azt javasolta a gyermeknek, hogy csak egy másik felnőtt jelenlétében sakkozzon V. Jánossal.

„Ne mondj ilyeneket”

2010-ben egy másik gyermek is elmesélte, mi történt vele. Az ombudsmani jelentésben az áll, hogy a gyermek nagyon zaklatott volt, és egy szabadidő-szervezőnek számolt be a történtekről. Előtte egy nevelőt is felkeresett, de ő azt kérte tőle, hogy ne mondjon ilyeneket neki.

A szabadidő-szervező beszélt a kollégáival, néhányan felkeresték az igazgatót, és elmondták neki, hogy több gyermek felől is érkezett jelzés az igazgató viselkedését illetően. A kollégák intézkedést szerettek volna, de az igazgató csak megköszönte nekik a jelzést, mást nem tett.

2011-ben egy újabb gyermek beszélt arról, hogy többször is megérintette a nemi szervét V. János.

Bosszú a gyerekeken és a bejelentőn

Az ombudsmani vizsgálatból az is kiderült, hogy a szabadidő-szervező felajánlotta a gyerekeknek, hogy kamera előtt számoljanak be a velük történtekről. Végül három gyermek beszélt, akik többször elmondták, hogy szeretnék felnőtt segítségét kérnék ahhoz, hogy az igazgató a jövőben ne zaklassa őket.

A történtekről tudomást szerző dolgozók újra felkeresték V. Jánost, hogy egyre több gyermek tesz panaszt rá, és egyikük hangsúlyozta, hogy oldja meg a helyzetet, különben nyilvánosságra hozza az esetet. Az igazgató a felvételen szereplő gyerekekkel beszélt, és arra utalgatott, hogy korábbi kedvezményeiket (például a hétvégi hazautazásukat) elveszíthetik.

Miután megindították a rendőrségi eljárást, az igazgató több beosztottja munkarendjét módosította, a fenntartónál bejelentést tevő munkatársától pedig a pótlékját vonta meg.

Alulmotivált felnőttek = elmaradt gyermekjogi intézkedések

Az ombudsman kérésére több gyermekvédelmi és gyermekjogi szakszolgálat véleményt írt a gyermekvédelmi rendszerről.

Ha elégtelen létszámban, alulmotivált felnőttek dolgoznak a gyerekekkel, akkor a legkorszerűbb gyermekjogi beavatkozások vélhetőleg elmaradnak. Amennyiben a gyermek- és kamaszlélektant nem ismerő, e témában képzetlen munkatársak foglalkoznak a gyermekekkel, a bántalmazások rejtve, a gyermekek pedig magukra maradnak. Halaszthatatlan a rendszerbeli, a személyi és szemléletbeli akadályok következetes vizsgálata, helyzetelemzések, szükségletfelmérések készítése, terepmódszertan felállítása, újraszervezése

– nyilatkozta a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője.

Az ombudsman ezzel egyetértett, álláspontjuk szerint sürgős feladat a gyermekvédők kiválasztása és képzése, valamint velük szemben egyértelmű elvárásokat kell támasztani, rendszeresen értékelni kell őket, és megfelelő kereteket kell biztosítani számukra.

Elmaradt ígéret

Balog Zoltán 2017-ben ígérte meg, hogy szigorítják a gyermekotthonok vezetőinek kiválasztását, valamint azt is bejelentette, hogy 3 éven belül megszüntetik a bicskei gyermekotthonhoz hasonló 200–300 férőhelyes otthonokat, és a gyermekek vagy lakásotthonba költöznek, vagy nevelőszülőt kapnak.

A kegyelmi botrány kirobbanása után Orbán Viktor miniszterelnök is ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy szigorítani fogják a gyermekotthonok vezetőinek kiválasztását.

Kegyelmi botrány

Mint ismert, Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott K. Endrének, az elítélt pedofil V. János bűnöző bűntársának, amiről elsőként egy olvasói levél alapján utánajárva a 444.hu írt.

K. Endre helyettese volt az igazgatónak a bicskei gyermekotthonban, és próbált nyomást gyakorolni a gyerekekre, hogy vonják vissza vallomásaikat, és hamisan tanúskodjanak.

Ezek okán K. Endrét kényszerítés minősített bűncselekményért jogerősen 3 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, mellékbüntetésként pedig öt évre eltiltották a foglalkozástól és a közügyek gyakorlásától is. Novák Katalin Ferenc pápa látogatására hivatkozva adott kegyelmet az elítéltnek.

Lemondások és alkotmánymódosítás

A köztársasági elnök döntése hatalmas vihart kavart, az ügyben többen megszólaltak, és sokan a lemondását követelték, Orbán Viktor miniszterelnök alkotmánymódosítást nyújtott be.

Nyolc nappal később végül Novák Katalin, valamint a döntését ellenjegyző Varga Judit volt igazságügyi miniszter is benyújtotta lemondását, majd a kegyelmi botrányban szintén érintett Balog Zoltán is lemondott a zsinati elnöki tisztségéről, de a püspöki tisztéről nem.

