Lázár Jánost szerint a halálbüntetés sem lenne túlzó a bicskei pedofil-ügyben

Lázár János építési és közlekedési miniszter a március elsejétől érkező új tarifarendszerről tartott sajtótájékoztatót, amely szerinte új időszámítás lesz a magyar közlekedés ügyében. A tárcavezetőt újságírók a kegyelmi ügyről is kérdezték, így a miniszter kifejtette a véleményét Vásárhelyi János börtönbüntetéséről is, ami helyett szerinte a halálbüntetés is felmerülhetett volna opcióként.

A tárcavezető szerint az új tarifarendszer az elmúlt évek legnagyobb rezsicsökkentése, a vármegye és országbérletekből pedig már több mint ötmilliót adtak el, minden tíz eladott bérletből kilenc vármegye vagy országbérlet.

A jegyárbevétel pedig 122 milliárd forintról 128 milliárd forintra nőtt

– ismertette.

Lázár arról is beszélt, hogy rendkívül sok kritika kísérte az állami és a fővárosi közlekedési rendszer összeillesztésére irányuló intézkedéseit, „a főpolgármester, Karácsony Gergely végül megértette az akaratát” így létrejöhetett a megállapodás, amely március elsejével életbe is lép. Az új tarifarendszer pedig elmondása szerint átlátható és világos elszámolási rendszeren alapuló rendszer lesz, ahol megosztják a bevételeket egy korrekt arányban Budapest és az országbérletek, vármegyebérletek vonatkozásában is. A múltat, mint mondta, lezárják, a Budapest-bérleteket 28-72, a Pest vármegye bérleteket pedig 46–54 százalékos arányban osztják meg.

Lázár János dühös

Újságírók kérdésére felelve a kegyelmi ügyről is nyilatkozott Lázár János,

Vásárhelyi János bicskei igazgatónak szerinte börtönben kellene megrohadnia

– idézte a minisztert a 444.

A minisztert arról kérdezték, nem gondolja-e, hogy bocsánatot kell kérnie K. Endre kegyelmi ügye miatt, erre Lázár János azt felelte, hogy Novák Katalin bocsánatkérése elegendő volt, mert köztársasági elnökként az egész országot képviselte.

Elmondta ugyanakkor, hogy dühös, mert az ügyet sokkal jobban meg kellett volna torolni.

Kifejtette, hogy szerinte ebben az ügyben még a halálbüntetés is felmerülhetne opcióként és úgy véli, a bírót is meg kellene kérdezni, hogy Vásárhelyi miért csak 10 évet kapott, amikor 25-öt is kaphatott volna.

K. Endre házi őrizetéről úgy vélekedett, hogy az túl hamar következett be és a volt igazgatóhelyettesnek is börtönben lenne a helye, „nem a presbiterségen”. Balog Zoltán ügyéről annyit mondott el a miniszter, hogy arról majd az egyház dönt. Kifejtette továbbá, hogy megrázta a hír, mert Balog számára „emberi és erkölcsi értelemben is oszlop” – írta a 444.

A miniszter arról is kifejtette a véleményét, hogy Demszky Gáborék úgy nevezték ki a bicskei igazgatót, hogy tudtak a homoszexualitásáról, ez pedig szerinte számos kérdést vet fel, mint mondta, vitát kell folytatni arról, hogy homoszexuális ember vezethet-e gyermekvédelmi intézményt.

Megbocsájthatatlan bűntett

„Fontos elmondani, amit amúgy Lázár János pontosan tud, hogy a bicskei gyerekotthon korábbi igazgatójával nem az volt a probléma, hogy homoszexuális, hanem az, hogy pedofilbűnöző” – írta Ungár Péter, az LMP-Magyarország Zöld Pártja frakcióvezetője és társelnöke Facebookon Lázár János kijelentésére reagálva.

Mint bejegyzésében kifejtette, a pedofília „megbocsájthatatlan bűntett, akkor is ha kiskorú fiúk és akkor is, ha kiskorú lányok ellen követik el”. Ungár azt is megjegyezte posztjában, hogy segíteni kell Lázár Jánosnak, hogy meg tudja különböztetni a homoszexualitást a pedofíliától és hozzátette azt is, hogy előbbiből sokan vannak Lázár politikai közösségében.

A Momentum szerint Lázár János „ a melegek ellen hergel”

Donáth Anna is reagált a miniszter megjegyzésére, ő „gyomorforgató és gyáva húzásnak” nevezte, hogy Lázár „megpróbálja összemosni a pedofíliát a homoszexualitással”.

Egy kérdést is feltett az építési és közlekedési miniszternek:

Ha a bicskei pedofil igazgató kislányokat molesztált volna, azt rendben lévőnek találná a miniszter úr?

– írta Donáth Anna Facebook-bejegyzésében és emlékeztetett, hogy a Fidesz egykori főpolgármestere részesítette kitüntetésben a pedofil igazgatót.

A politikus szerint Lázár János a melegek ellen hergel a kijelentéseivel, ehelyett úgy véli, hogy a miniszterelnöknek ki kell állnia végre a magyar emberek elé, felelősséget kell vállalnia a történtekért, és bocsánatot kell kérnie az áldozatoktól.