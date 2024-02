Pszichológiai alkalmassági vizsgálatot rendelt el a kormány a gyermekotthonok vezetőinél

„Félbe kell őket hasítani vagy miszlikbe vágni” – elmondása szerint Orbán Viktor első reakciója ez lenne, ha valaki hozzányúlna gyermekeihez vagy unokáihoz. A kegyelmi botrány után a magyar állam szigorításokat vezet be a gyermekvédelmi területen, s itt is az első: pszichológiai alkalmassági vizsgálat jön a gyermekotthonok vezetőinél.

Ahogyan azt Orbán Viktor miniszterelnök már bejelentette, a kormány több szigorítást fog végrehajtani a gyermekvédelmi intézményekben, hogy soha többé sehol ne essen bántódásuk a gyermekeknek, így az intézmény falain belül sem – írja közösségi oldalán megosztott bejegyzésében Rétvári Bence.

Mindenkinél elrendelik

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára bejelentette, hogy a szerdai kormányülést követően máris itt az első szigorítás: a gyermekvédelmi intézményvezetők és helyetteseik kinevezésének és foglalkoztatásának feltétele egy szigorú pszichológiai alkalmassági vizsgálat.

Mint írja, ennek keretében teljes körű vezetési, személyiségi kompetenciákat, valamint szexuális devianciákat, függőségeket is vizsgálnak minden gyermekotthon vezetőjénél és helyettesénél. Az erről szóló kormányrendelet pedig hamarosan olvasható is a Magyar Közlönyben, és azonnal hatályba is lép, hogy a vizsgálatok minél hamarabb megkezdődhessenek.

A vizsgálatokat nemcsak az új kinevezéseket megelőzően, hanem a jelenlegi intézményvezetők esetében is elrendelik.

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat a Belügyminiszter, Pintér Sándor által jóváhagyott szakmai protokoll alapján történik majd, és kétévente ellenőrzik minden intézményvezető és helyettes esetében.

Mit vizsgálnak?

A Belügyminiszter meghatározza a gyermekvédelmi intézményvezetőktől elvárt vezetői kompetenciákat is, amelynek vizsgálata szintén része lesz a bevezetendő pszichológiai alkalmassági vizsgálatnak. Vizsgálják például

az általános pszichés állapotot,

az érzelmi-indulati kontrollt,

a pszichés terhelhetőséget,

a stresszel való megküzdési képességet,

a felelősségtudatot,

a kóros függőségeket (például játékszenvedélyt, alkoholfüggőséget, drogfüggőséget),

az öngyilkosságra való hajlamot és

szexuális devianciákat is.

Ahogy azt Orbán Viktor már bejelentette, minden gyermekotthonra kiterjedő vizsgálatot rendelt el, és – mint kiderült – készül a második gyermekvédelmi törvénycsomag is, tovább szigorodnak a pedofil bűncselekményekre vonatkozó büntetési tételek.

A kormány a szerdai ülésén részjelentést hallgatott meg a bicskei gyermekotthon ügyéről. A gyermekeket molesztáló V. Jánost úgy nevezte ki a Fővárosi Önkormányzat a gyermekotthon igazgatójává, hogy tudhatták róla, hogy homoszexuális és szexuálisan aberrált – írta bejegyzésében Rétvári Bence.