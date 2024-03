Újabb megrázó részletek derültek ki a kislányokat molesztáló hajdúdorogi pap esetéről

Még tavaly májusban robbant ki az a botrány, amelynek keretében a Hajdúdorogi Főegyházmegye egy papját, nevezetesen Sz. atyát azzal vádolta meg három fiatalkorú lány, hogy fogdosta őket, és belenyúlt a bugyijukba. Most a Szabad Európának az egyik édesanya nyilatkozott a velük történtekről.

2023-ban három kislány is szexuális erőszakkal vádolta meg Sz. atyát. Az első lány felszólalása után csak áthelyezték a papot egy rögtönzött belső vizsgálat után, és lezárták a nyomozást – Kocsis Fülöp metropolita is felszólalt Sz. érdekében, miszerint a vádak csak koholtak –, a másodiknál, az új helyen viszont már belső vizsgálatot is indítottak, majd a harmadik lány feltűnése után bűnügyi felügyelet alá helyezték a feltételezett elkövetőt szexuális erőszak megalapozott gyanúja miatt. Ennek helyszínéül Máriapócsot jelölte ki a főegyházmegye.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye először koholt vádakra hivatkozva védte áldozópapját, most viszont már ők is elhatárolódnak. Sz. atya ellen februárban emelt vádat a Debreceni Járásbíróság.

Közben kiderült, hogy a pap öt kislányt is zaklathatott. A Szabad Európának most egy édesanya nyilatkozott a velük történtekről.

Budai Alexandrának és most tízéves lányának sokáig nem hittek a faluban, és rengeteg atrocitás is érte őket, mivel a bagaméri lakosok nem gondolták, hogy egy pap ilyet tehet. Arrafelé nagy becsülete van a papoknak és az egyháznak, a legtöbb család pedig vallásos. Ilyen volt Budai Alexandráék családja is.

Alexandráék szegény körülmények között élnek, pedig nagy szükségük van a pénzre, ugyanis a nő férje kórházba került, a lányának pedig az Sz. atyával történtek után pszichoterápiára kell járnia.

Mint mesélte, 2022-ben kezdődtek a gondok a lányával, mikor új görögkatolikus papot kapott a település, aki az iskolában is tanított. Ezek után a kislány minden héten előállt valami ürüggyel, hogy miért nem akar iskolába járni egy bizonyos napon.

Pár héttel később azonban a lány már hányt, és könyörgött, hogy ne kelljen aznap iskolába mennie. Édesanyja csak azután jött rá, mi a baja a kislányának, amikor érte ment az iskolába.

Megkérdeztem tőle: Bántott valaki? Azt felelte, hogy nem. Nem hittem neki. Mondtam, hogy menjünk vissza az osztályfőnökhöz, hogy megkérdezzem tőle, ki bánthatta. Erre a lányom azt mondta: Nem, anya, nem az osztályfőnök bántott, hanem Sz. G. atya. Mondom, mit csinált veled? Azt mondta, maga mellé ültette hittanórán, belenyúlt az alsóneműjébe, a mellét fogdosta, és amikor kicsengettek az óráról, akkor sem engedte ki az osztályteremből, beszorította a sarokba, és folytatta a fogdosást

– mesélte Budai Alexandra. Azt is elmondta, hogy Sz. atya megfenyegette a kislányt, hogy ne merjen beszélni senkinek a történtekről, különben nagy baja lesz az édesanyjának és az édesapjának. Budai Alexandra hazaérve felhívta a papot, aki azt mondta, hogy nem akarta bántani kislányt, csak „jót akart neki”.

Megkérdeztem, hogy azzal akart jót tenni, hogy szexuálisan molesztálta a gyerekemet?

– idézte fel. Elmondta, hogy a pap visszahívta, és kérte, hogy ne jelentse fel.

Az atya többször is fenyegette és szexuálisan bántalmazta a kislányt.

Budai Alexandra feljelentést tett, és a rendőrség nyomozni kezdett. Kihallgatták a nőt, a kislányt pedig igazságügyi pszichológus vizsgálta meg, aki megállapította, hogy az általa elmondottak valós élményen alapulnak, valamint hogy pszichológiai eszközökkel megállapítható, hogy a pap szexuálisan molesztálta őt, továbbá hogy

a kislányt észlelhető mértékű, súlyos szexuális trauma érte.

A rendőrségi eljáráskor kiderült, hogy a papot a szomszédos településen, Álmosdon is feljelentették, ahol egy másik lányt bántalmazott.

Rózsa Viola gyermekvédelmi szakember sokat segített Budai Alexandrának. A nő azt mondta a szakembernek, hogy nagyon nehezen viseli az eljárást és azt, hogy a faluban nem hisznek nekik, továbbá kérte Rózsa Violát, hogy ha öngyilkos lenne, nevelje fel ő a gyerekeit.

Budai Alexandra elmesélte, hogy egyik alkalommal az utcán szembetalálkozott a pappal.

Levetkőztem neki az utcán teljesen meztelenre, és azt mondtam neki, már bocsánat, hogy ezt így mondom: Gyere, engem b*sszál meg, ne a gyerekemet!

– mesélte szégyenkezve.

A lap információi szerint a papot nemcsak a bagaméri és az álmosdi kislányok szexuális bántalmazásával vádolják, hanem azzal is, hogy korábbi munkahelyén szervezőlelkészként, majd parókusként két gyermeket is molesztált szexuálisan.

A Szabad Európa felkereste az atyát és a Hajdúdorogi Metropolita Egyházat is, de elzárkóztak a válaszadás elől.

Az ügyészség közben lezárta a nyomozást, és a vádiratot megküldte a bíróságnak. Sz. atya még mindig tagadja a tetteit, pedig ha beismerné, akkor tizenkét évet kapna.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek fenntartott segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.