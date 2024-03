Donáth Anna kiakadt Gyurcsány Ferencék plakátjain: Hányingerem van

Március végéig tartó plakátkampányt indított a DK, mindkét verziójú plakáton Orbán Viktor arcképével, az egyiken „Isten? Haza? Pedofília!”, a másikon „A pedofilmentegető helyett európai gyermekvédelmet! Ezért dolgoznak a Demokratikus Koalíció EP-képviselői” felirattal.

A Momentum elnöke úgy látja, „ami körülöttünk történik a kegyelmi ügy kapcsán, az az elmúlt tizenöt év legsúlyosabb botránya. Egy erkölcsi Csernobil. Világosan kiderült, hogy a rendszer velejéig romlott. De felháborodásunkban nem süllyedhetünk le ugyanerre a szintre”.

Donáth Anna nem gondolja különbnek „a pedofilokat felmentőket, legyen az igazgatóhelyettes, miniszter vagy püspök, mint a tényleges elkövetőket. Nem gondolom, hogy az a kormányzat, ami segítséget nyújt a bűnösnek és megtapossa az áldozatot, bármilyen kíméletet érdemelne.

De az a legrosszabb reakció, ha a horrorisztikus információk hatására kivetkőzünk az emberségünkből, a tisztességünkből, a civilizáltságunkból. A Demokratikus Koalíció most már a sokadik olyan politikai üzenetet fogalmazza meg, ezúttal plakátkampány formájában, ami emberileg, erkölcsileg és politikailag is tarthatatlan. A „Pedofil forródrót” után most itt az „Isten?, Haza?, Pedofília!” plakát, ami olyan, mintha Rogán Antal boszorkánykonyhájában készült volna. Azt üzeni, hogy itt pedofilok állnak szemben a nem pedofilokkal. Hányingerem van