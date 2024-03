Frontálisan ütközött egy zalaegerszegi kézilabdacsapat busza egy autóval

A 112Press Hírügynökség számolt be arról, hogy vasárnap este egy úton álló őz miatt egy német rendszámú személyautó magyar vezetője félrerántotta a kormányt, majd frontális ütközött egy zalaegerszegi kézilabdacsapat buszával.

A baleset a 86-os főúton történt, Körmend határában. Az ütközéskor a személyautó keresztbe fordult az úttesten. A helyszíni szemle idejére teljes útlezárás volt érvényben. A portál úgy tudja, a német rendszámú Kia személyautó Nádasd felől tartott Körmend irányába.

A középkorú sofőr, miután az úttesten álló őz miatt balra rántotta a kormányt, megpróbált visszatérni a sávjába, de elvesztette az uralmát a jármű irányítása felett. Ezt követően ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő Ford kisbusszal.

A mentők öt embert kórházba vittek, és a portál információi szerint senki sem szenvedett súlyos sérülést. Kiemelték, hogy

a kisbuszban mindenkinek be volt kötve a biztonsági öve.

Úgy tudják, hogy a kisbuszban lévő sportolók egy körmendi meccs után tartottak Zalaegerszegre. A klub vezetője több száz méterrel lemaradva ment utánuk, és így is hallotta a csattanást, de akkor még nem tudta, hogy mi történt – írták. Hozzátették: az őzet többen is láttak, és a Kia előtt több jármű is kikerülte az állatot.

