Kiderült, hogyan kerülhetett tisztítószer a pilisborosjenői óvodások reggelijébe

Amint arról az Index is beszámolt, hatalmas tévedés történt szerda reggel a pilisborosjenői Mesevölgy Óvodában, amikor is tisztítószer került porcukor helyett a gyerekek reggelijébe. Az óvodához mentők érkeztek, és a rendőrség is kivonult.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata a Facebookon adott tájékoztatást az óvodai étkeztetéskor bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban. Azt írták,

AZOK A GYERMEKEK, AKIK MEGKÓSTOLTÁK AZ ÉTELÜKET, ANNAK CSÍPŐS ÍZE MIATT AZONNAL KIKÖPTÉK.

Hozzátették: ezt az orvosi vizsgálat is alátámasztotta, mert semmilyen egészségügyi károsodás nem érte őket. Mint írták, az óvoda vezetői a gyermekek érdekében és testi épségük biztosítása miatt azonnal úgy döntöttek, hogy mentőt hívnak.

A mentőorvos kikérdezte óvodásainkat, akik elmondták, hogy kiköpték, de nem volt egyértelmű, ezért biztonsági okok miatt egy gyermeket kórházba beszállítottak. Természetesen az érintett szülőket azonnal értesítettük. Négy szülő maga vitte kórházba gyermekét

– áll a közleményben.

Belső vizsgálat indult

Közölték azt is, hogy az intézményvezető belső vizsgálatot indított az ügyben, hogy körüljárják, a helyzet hogyan állhatott elő. Úgy vélik, közrejátszott a jelenleg is zajló óvodai fejlesztés, vagyis az intézmény három csoportszobával való bővítése, és a főzőkonyha modernizálása, emiatt ugyanis nem minden épületben működik konyha.

„Ezért az óvoda személyzete különböző logisztikai kihívásokkal szembesül a hónapok óta tartó átmeneti időszakban, ami felborította a szokásos napi rutint. Ettől függetlenül az elrendelt belső vizsgálat eredményeit és megállapításait megvárják. A szükséges lépéseket az intézmény vezetése ezek alapján fogja megtenni” – írta az önkormányzat.