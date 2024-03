Lázár János meglátogatta Toroczkai Lászlót

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az X-en számolt be arról, hogy meglátogatta őt Lázár János építési és beruházási miniszter. A felek a készpénzhasználat alkotmányba emeléséről tárgyaltak.

Toroczkai László bejegyzése szerint a kormány képviseletében Lázár János kedden meglátogatta őt a Mi Hazánk frakcióirodájában. Ennek oka az volt, hogy a párt új kezdeményezéséről tárgyaljanak. A Mi Hazánk ugyanis a készpénzhasználathoz fűződő szabadságjogot az Alaptörvényben rögzítené.

Mi alkotmányos alapjogként kívánjuk a »Szabadság és felelősség« című fejezetben rögzíteni. Egyúttal törvénycsomagot is kezdeményezünk, ahol rögzítjük, hogy a kistelepüléseken is kötelező legyen a bankoknak ATM-eket üzemeltetni, valamint a készpénzfelvételt korlátozás nélkül ingyenessé tennénk

– írta a Mi Hazánk elnöke az X-en.

A kormány képviseletében Lázár János miniszter látogatott meg ma, a Mi Hazánk frakcióirodájában, hogy arról a kezdeményezésünkről tárgyaljon, hogy a készpénzhasználathoz fűződő szabadságjogot az Alaptörvényben rögzítsük. Mi alkotmányos alapjogként kívánjuk a "Szabadság és… pic.twitter.com/6uSXslX4Tk — Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) March 5, 2024

Mint megírtuk , Toroczkai László arról beszélt hétfőn a parlamentben, hogy ellenzékben is sikerült több területen eredményeket elérniük: felidézte a készpénzhasználat alkotmányba emelését célzó javaslatukat is, amely kapcsán cselekvésre szólította fel a kormányt. Erre a miniszterelnök is nyitottnak mutatkozott.