Rokoni kapcsolatok, fizetős előkészítő – már ezekért is pluszpont jár egyes egyetemeken

Sajátosan értelmezi az autonómiát néhány felsőoktatási intézmény az új pontszámítási rendszerben. Van, ahol a rokoni kapcsolatokért, míg máshol a fizetős előkészítőn való részvételért adnak plusz pontot a felvételizőknek. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának több aggálya is van.

2024 oktatás szempontjából is izgalmas évnek ígérkezik: idén nemcsak az érettségi változik, hanem a felvételi pontszámítás is. Mint azt korábbi cikkünkben összefoglaltuk: az újítások egy része már tavaly életbe lépett, de a hangsúlyos elemek csak most élesednek.

A legfontosabbak 2023-ban:

A jogszabályban meghatározott minimumponthatárokat eltörlik, helyette az egyetemek szakonként határozhatják meg, hogy mi az a legkevesebb pont, amivel felvételt nyerhet egy hallgató. Abban nincs változás, hogy egy felvételiző összesen hat helyre jelentkezhet.

Az alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségit tenniük.

Az érettségi követelmények esetében adott szakoknál az intézmények középszintű érettségit is elfogadhatnak emelt helyett.

A legfontosabbak 2024-ben:

Az intézmények 100 pontot maguk is adhatnak. A tartalékos katonai szolgálatért például továbbra is sok többletpont jár, szolgálati idő függvényében 64 pont is szerezhető.

Az intézményeknek lehetőségük lesz kijelölni, hogy a tanulmányi és az érettségi pontok esetében melyik legyen az ötödik középiskolai, illetve az ötödik érettségi vizsgatantárgy, amely beleszámít majd a tanulmányi pont számításába.

Az intézmények eldönthetik, hogy az érettségi pont számításához a különböző szakokon melyik két érettségi tantárgy teljesítése lesz kötelező, és ezek közül melyik tantárgyat kell emelt vagy középszintű érettségivel teljesíteni.

Az emelt szintű érettségi esetén százalékos eredményt fognak figyelembe venni (tehát egy 85 százalékos emelt szintű vizsga 85 pontot ér). Középszintű érettségi esetében viszont csak 67 százalékban számítják be a felvételibe az eredményt (vagyis egy 100 százalékos középszintű vizsga csak 67 pontot ér majd).

Autonómia, de milyen áron?

A döntéshozók több ízben is jelezték: a változások célja, hogy az egyetemeknek nagyobb legyen az autonómiája, és saját hatáskörben dönthessenek arról, kiket akarnak felvenni. Az RTL összeállítása szerint ezt egyes intézmények sajátosan értelmezték: van, ahol a rokoni kapcsolatokért vagy a fizetős előkészítőn való részvételért is plusz pontokat osztogatnak.

A Dunaújvárosi Egyetemen 100 pontból 15 pontot jóváírnak, ha a jelentkező családtagja (nagyszülő, szülő, gyermek, testvér vagy akár házastárs) az egyetemen végzett, ehhez csak egy jogviszonyigazolást kell bemutatni. Ugyanez az intézmény a maximális 100 pluszponttal jutalmazza mindazokat, akik olyan középiskolában végeztek, amivel az intézménynek stratégiai együttműködési megállapodása van.

A dunaújvárosihoz hasonlóan a Tokaj Hegyalja Egyetemen (THE) is pluszpontot ér a hűség, itt viszont csak tízet adnak érte.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) a legalább négy hónapos vagy legalább 120 órás, az intézmény által szervezett érettségi előkészítő tanfolyamon való részvétel és annak eredményes (legalább 60 százalékos) teljesítése 60 pontot ér a 100-ból. A beszámítható matematika, kémia és fizika érettségi elkészítő tanfolyamok ára 2024-ben 72 ezer forint.

Több aggálya is van a HÖOK-nak

Az új pontszámítással komoly fenntartásai vannak a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK). Közleményük szerint – melyet az Economx idéz – a fentiek helyett inkább a mérhető teljesítményre, illetve a fiatalok tehetségére és szorgalmára kellene helyezni a hangsúlyt.

A HÖOK közgyűlése az alábbi állásfoglalást fogadta el:

A HÖOK támogatja, hogy az egyetemi felvételi ne csak a tanulmányi eredményt, hanem az iskolán kívül megszerzett tudást, tapasztalatot, tevékenységet (pl. sport, önkéntesség, tudományos vagy akár kulturális eredmény) is jutalmazza, amennyiben az mérhető és átlátható.

A HÖOK abban az esetben támogatja az intézményi programokon való részvételért járó pontokat, amennyiben azok mérhető teljesítéssel (pl. teszt) járnak. A HÖOK azzal a feltétellel fogadja el a területi szempontokat, és az intézményi identitást építő pontokat, hogy azok értéke jelentősen elmarad a teljesítményért járó pontokhoz képest.

A HÖOK nem támogatja az intézményi programokon való részvételért önmagában adott pontokat, és kifejezetten ellenzi a fizetős programokért járó pontokat. Meggyőződésünk, hogy nem szabad olyan felvételi rendszert építeni, amely más lehetőségeket biztosít a jómódú családban élő jelentkezők számára, mint a hátrányosabb helyzetű fiataloknak.

A HÖOK kiáll továbbá a fiatalok nyelvtudásának fontossága mellett, így elengedhetetlennek tartjuk, hogy a megszerzett nyelvtudás a jövőben is jelentős többletpontot érjen valamennyi intézmény esetén.

Arról, hogy mit vár a felsőoktatásért felelős Kulturális és Innovációs Minisztérium az új rendszertől, Hankó Balázs államtitkár mesélt az Indexnek.