Fontos határidő jár le éjfélkor

Már csak néhány óra, és véget ér a jelentkezés a szeptemberben kezdődő felsőoktatási képzésekre. Ahogy minden évben, úgy az ügyintézés most is – ügyfélkapus azonosítást követően – a Felvi.hu-n elérhető E-felvételin keresztül zajlik. A jelentkező ide tudja feltölteni a szükséges dokumentumokat, befizetni az esetleges kiegészítő eljárási díjat, hitelesíteni a jelentkezési kérelmét, valamint az ügyintézési időszakban itt tájékozódhat a pontszámairól, dokumentumainak feldolgozottságáról, adatainak helyességéről.

Az Oktatási Hivatal (OH) szintén az E-felvételiben küld tájékoztatásokat, hiánypótló felszólításokat, itt mutatja meg a kiszámított felvételi pontszámot, teszi elérhetővé a besorolási határozatot, és fogadja a jogorvoslati kérelmeket. Az OH ezenkívül a jelentkezés során megadott e-mail címére is küldhet tájékoztatást, ezért fontos, hogy a jelentkező olyan címet adjon meg, ahova be is tud lépni. Ha látszólag mégsem érkeztek levelek, érdemes a spam mappát is ellenőrizni, a határidők elmulasztásának ugyanis nem lehet indoka, ha egy hivatalos értesítés oda érkezett.

A Felvi-hu-n megjelent tájékoztatás szerint a jelentkezési időszak hajrájában van néhány tipikus hiba, amit kis odafigyeléssel könnyedén el lehet kerülni. Az alábbiakban a legfontosabb információkat foglaljuk össze.

Jelentkezési sorrend

Értelemszerűen az első helyre a leginkább vágyott képzést kell tenni, míg az utolsó helyre azt, ahová a jelentkező a megjelöltek közül a legkevésbé szeretne bejutni. Érdemes figyelembe venni a választott képzés finanszírozási formáját is, miszerint vállalja-e az illető az önköltség fizetését.

Ezt azért fontos mérlegelni, mert a a felvételiző csak egy helyre juthat be, méghozzá az általa megjelölt helyek közül az első olyanra, ahol a pontszám elérte vagy meghaladta a felvételi ponthatárt. A jelentkezési határidő lejárta után már nem lehet új képzést felvenni, a március végén induló ügyintézési időszakban viszont egyszer még van lehetőség helyet törölni vagy sorrendet módosítani.

Dokumentumok feltöltése

Fontos, hogy a közhiteles nyilvántartásokból érkező eredményeket igazoló dokumentumokat –így például az érettségi tanúsítványt – nem kell feltölteni, azokat a rendszer automatikusan húzza be az elérhető nyilvántartásokból. Minden más, a jelentkezéshez szükséges és már rendelkezésre álló dokumentumot ugyanakkor fel kell tölteni. Természetesen a február 15. után kézhez kapottakat még lehet majd pótolni.

Ügyintézéskor mindent az E-felvételibe kell feltölteni, a megfelelő dokumentumtípusba:

első lépésként a dokumentumtípust érdemes kiválasztani, majd ahhoz adni egy leírást. Ezt követően indulhat a fájlok feltöltése.

Az intézményi pontokat igazoló, illetve az intézmények által meghatározott egyéb dokumentumokat hozzá kell rendelni a megfelelő jelentkezési helyhez.

Egy-egy fájl csak egyféle dokumentumot tartalmazzon, így azt rögtön a megfelelő kategóriába lehet feltölteni. A digitalizálás bármilyen technikával történhet, a legjobb a szkenner, de a dokumentumok telefonnal is lefotózhatók. Arra azonban figyelni kell, hogy teljes egészében látszódjon a dokumentum, jól olvasható legyen, illetve tartalmazza a személyes adatokat.

Technikai tudnivalók: az E-felvételi rendszere jpg vagy pdf formátumokat tud fogadni. A dokumentum lehet színes vagy fekete-fehér. A feltölthető fájlok mérete és felbontása max. 5 MB, illetve jpg esetében min. 500x500 és max. 4500x4500 képpont felbontás lehet.

Kiegészítő eljárási díj

Három képzésre lehet ingyenesen jelentkezni, ez értendő az állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formára is, tehát összesen hat sor tölthető ki. További-, legfeljebb három képzési hely megjelölése esetén 2000-2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni, amelynek összegét az E-felvételi automatikusan kiszámolja. Ezt egy összegben kell rendezni bankkártyás fizetéssel az E-felvételiből elérhető felületen vagy banki átutalással február 15-ig, vagyis a jelentkezési határidőig.

Utalás esetén a közleményben fel kell tüntetni az egyedi utalási azonosítószámot, enélkül a befizetés nem azonosítható, ami azt is eredményezheti, hogy nem tudják jóváírni, és az érintett jelentkezési helyek kizárásra kerülhetnek.

Lezárás, hitelesítés

Nem szabad megfeledkezni a jelentkezés lezárásáról, vagyis annak hitelesítéséről sem. Ezt akkor célszerű megtenni, amikor a felvételiző már biztos vagy benne, hogy semmin nem akar változtatni.

Lezárás előtt érdemes ellenőrizni a kitöltött adatokat – az E-felvételi ellenőrzés funkciójával –, majd ha minden rendben, rá kell kattintani a „jelentkezés lezárása” gombra. A folyamat sikerességéről a visszajelzés rögtön megérkezik.

Teljesen átalakul a felvételi rendszer

Ahogy azzal korábban több ízben is foglalkoztunk, 2024 tavaszától nagy változások jönnek az érettséginél, melynek oka, hogy most már azok a diákok mérettethetik meg magukat, akik 2020-ban az új Nemzeti alaptanterv szerint kezdték meg tanulmányaikat. Az érettségi mellett ugyanakkor a felvételi rendszer is gyökeresen átalakul, sőt a változások egy része már tavaly életbe lépett, de az igazán hangsúlyos elemek csak most jönnek.

A legfontosabbak 2023-ban:

A jogszabályban meghatározott minimum ponthatárokat eltörlik, helyette az egyetemek szakonként határozhatják meg, hogy mi az a legkevesebb pont, amivel felvételt nyerhet egy hallgató. Abban nincs változás, hogy egy felvételiző összesen hat helyre jelentkezhet.

Az alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségit tenniük.

Az érettségi követelmények esetében adott szakoknál az intézmények középszintű érettségit is elfogadhatnak emelt helyett.

A legfontosabbak 2024-ben:

Az intézmények 100 pontot maguk is adhatnak. A tartalékos katonai szolgálatért például továbbra is sok többlet pont jár, szolgálati idő függvényében 64 pont is szerezhető.

Az intézményeknek lehetőségük lesz kijelölni, hogy a tanulmányi és az érettségi pontok esetében melyik legyen az ötödik középiskolai, illetve az ötödik érettségi vizsgatantárgy, amely beleszámít majd a tanulmányi pont számításába.

Az intézmények eldönthetik, hogy az érettségi pont számításához a különböző szakokon melyik két érettségi tantárgy teljesítése lesz kötelező, és ezek közül melyik tantárgyat kell emelt vagy középszintű érettségivel teljesíteni.

Az emelt szintű érettségi esetén százalékos eredményt fognak figyelembe venni (tehát egy 85 százalékos emelt szintű vizsga 85 pontot ér). Középszintű érettségi esetében viszont csak 67 százalékban számítják be a felvételibe az eredményt (vagyis egy 100 százalékos középszintű vizsga csak 67 pontot ér majd).

Az Index decemberben interjút készített Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkárral. A politikussal a felvételi rendszer átalakulásáról is beszélgettünk, cikkünket ide kattintva érheti el.

(Borítókép: Felvételizők nézik a ponthatárokat a Pont Ott Partin 2023. július 26-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)