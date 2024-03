Lánczi András: A szemben álló oldalak nem tekintik morálisan egyenlőnek a másik felet

„Sanyarú” – ezzel a szóval jellemezte Lánczi András Széchenyi-díjas filozófus a filozófia helyzetét a közoktatásban. „A filozófia mindig is pária volt a közoktatásban, senki sem vette elég komolyan. Gondoljon bele, hogy az ország egyik legjelentősebb egyetemén, a Budapesti Corvinus Egyetemen a bolognai rendszer bevezetésével megszüntették a filozófia tanszéket és mind a mai napig nincs önálló filozófia tanszék az intézményben” – tette hozzá Lánczi András, aki szerint fontos, hogy a jövőben jelentősebb szerepet kapjon a filozófia az oktatásban, de ehhez kulturális szemléletváltásra van szükség. Úgy véli, hogy nem magyar sajátosságról van szó, miközben fel kell hagyni az amerikanizálódással, az Egyesült Államokból származó minták követésével, amelyek szinte kizárólag haszonelvű megközelítést alkalmaznak. Szerinte az említett problémát tudatosítani kellene a magyar közélet konzervatív szereplőinek, miközben a filozófia egy nehezen tanítható tantárgy.

Kérdésesnek tartja, hogy a filozófiát lehet-e egyáltalán tanítani. Erre vonatkozó kérdésünkre azt feleli, hogy a filozófia természeténél fogva nem tantárgy, nem egy olyan ismeretterület, amelyet biztos határok vesznek körül, emiatt csak bizonyos aspektusait lehet oktatni, egy oktatási folyamat által pedig nem lehet filozófusokat kinevelni.

Nem az amerikaiakkal van baj, hanem a szemléletükkel. Csak az a fontos, hogy legyen egy jó állásod, ha kiléptél az egyetemről. Ártalmasnak tartom, hogy olykor pusztán financiális, tehát anyagi okokból mindent visszaszorítanak, ami a klasszikus szabad művészetekhez, illetve a humán területekhez tartozik. Ebből az következik, hogy nincs nyelv, ami a közéletben használható lenne. Egy olyan nyelv, aminek a révén értelmes párbeszéd vehetné kezdetét. A politikusok a propaganda nyelvén csépelik egymást, de a problémák ettől még nem oldódnak meg, mert a felmerülő kérdéseket nem tudjuk igazán elmélyíteni. Ötszáz szóra egyszerűsödött le a politikai nyelv, és nem csak nálunk, a világ más részein is hasonló a helyzet. A lényeg elvész a politikai harc kellős közepén. Az európai kultúra bajban van, leszakították a múltjáról, most pedig az egyenlőség nevében továbbszakítják azt, ami megmaradt belőle. Minden, ami a múltból érkezik, megosztóvá vált

– fogalmazott. Lánczi András szerint a múlt felé fordulás lényege, hogy a jövőbeli céljainkat reálisan ki tudjuk tűzni. A múlt felé fordulás pedig nem lehet öncél.

A Széchenyi-díjas filozófus éles bírálatot fogalmazott meg a közösségi médiában tapasztalható jelenségekkel szemben. Úgy véli, hogy azok, akik mindent megosztanak önmagukról a közösségi oldalakon, fölszámolják személyiségük méltóságának legfőbb elemeit, a magánéletüket, az intimitásukat, a belső életüket.

Észre se vesszük, és ezáltal védtelenné tesszük magunkat a külső befolyásokkal szemben. A világban van rossz, a gonosz is létezik, ezzel számolnunk kell, és aki mindenét közszemlére teszi, nem gondol arra, hogy ezzel akár vissza is élhetnek. Mi marad meg így nekünk, bennünk, hová lesz így a belső életünk? Mi lesz velünk belső élet nélkül? A filozófia éppen akkor válik érdekessé és képes segíteni, ha a belső élet, a gondolkodás megnyilvánul, és a másik reagál erre. A filozófiának az a dolga, amit Szókratész is tett, mélyítjük a probléma megértését