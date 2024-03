A fagy miatt veszélyben vannak a gyümölcsfák termései

Az Agrofórum csütörtöki hírlevele szerint jelentősen növeli a fagykárok esélyét, hogy belföldön a sárgabarack mindenütt virágzás előtt áll, a körte és a birs szintén előrébb tart, mint ilyenkor szokott.

A korábbi hónapokban nem volt olyan hideg, ami veszélyeztette volna a növénytermesztés eredményeit, emiatt viszont jobban átteleltek a kártevők. Aszály jelenleg nem fenyeget, de a tartós vízborítás károsította a vetéseket, különösen a repcét – írták.

Hozzátették, hogy a szántóföldi ültetvényekben terjedő betegségeknek is kedvezhet a hűvös tavasz. Az Agrofórum közleménye szerint a gazdálkodók már megkezdték a rovarölőszeres beavatkozásokat, de valószínűleg további védekezésre lesz szükség a következő hetekben.

Jelentős drágulás jöhet

Korábban is írtunk róla, hogy a magyar gazdák kifejezetten aggasztónak találták a tavasz korai érkezését. A fagy miatt ugyanis a termés akár 70-80 százaléka is odaveszhet. A komoly kínálati hiány jelentős drágulást eredményezhet a gyümölcsöknél, de a hazai borászatok is nehéz helyzetbe kerülhetnek.

A kajszi, az őszibarack, a szilva, az alma és a szőlő nagymértékben veszélyeztetett. A szőlőben bekövetkezett nagymértékű elfagyás akár az országos bortermést is veszélyeztetheti, annyira, hogy az az évjáratra, a borpiacra is kihatással lehet

– fejtette ki korábban Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője.