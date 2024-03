Megérkezett a következő bejelentés a magyar űrhajósprogramról

A nemzeti kutatóűrhajós-programban történő együttműködésről írt alá keretmegállapodást Magyarország az Európai Űrügynökséggel (ESA) – jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa a Facebookon csütörtökön közzétett videójában.

Ferencz Orsolya elmondta, újabb mérföldkőhöz érkezett Hungarian to Orbit (HUNOR) magyar űrhajósprogram megvalósítása. A megállapodással az ESA támogatást nyújt nemcsak az űrhajósok kiképzéséhez, hanem a repülőorvosi képzéshez, a földi irányítóközpontban történő tevékenység megvalósításához és a tudományos program integrációjához is – írja az MTI.

Mindez azért egyedülálló lehetőség, mert a 22 tagállam közül Magyarország az első, amely egy nemzeti kutatóűrhajós-programját az ESA hivatalos partnereként tudja megvalósítani

– hangsúlyozta a miniszteri biztos, hozzátéve: ez egy igazán egyedi megállapodás, mivel az űrügynökség első alkalommal lépett partnerségre saját nemzeti űrhajósprogramját megvalósító tagállamával, és ennek keretében válik lehetővé, hogy a magyar űrhajósok kiképzése az ESA kölni, illetve hollandiai központjában folytatódhasson.

„A most aláírt keretmegállapodással a Külgazdasági és Külügyminisztérium új szintre emeli az Európai Űrügynökséggel az együttműködését, magasabb szintű, szorosabb partnerségei viszonyt tudunk így ápolni a nemzetközi partnereinkkel. Fontos ez nemcsak a magyar űrszektor, hanem az egész európai űrközösség számára is" – fogalmazott Ferencz Orsolya, aki úgy látja, hogy ez nagy pillanat az egész magyar tudományos élet és a magyar űrkutatás számára is.

A miniszteri biztos videójában emlékeztetett, 2021-ben fogadta el a magyar kormány a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kidolgozott nemzeti űrstratégiatervet, melynek segítségével a nemzeti kutatóhelyek, az egyetemek és űripari cégek egy közös nemzeti kutatóűrhajós-programban dolgozhatnak.

A Hunor-programban részt vevő egyetemek, cégek, űripari szervezetek olyan tudományos műszereket, kutatásokat és tudományos programokat valósítanak meg, amit majd a magyar űrhajós 2024 végén vagy 2025 elején a nemzetközi űrállomás fedélzetén tud végrehajtani – közölte Ferencz Orsolya.

