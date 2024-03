Az ellenzéknek vagy a Fidesznek okozhat fejtörést Magyar Péter zászlóbontása?

Nem tudni, hogy tudatosan vagy hirtelen felindulásból robbant be a politikai influenszerkedés világába Magyar Péter, miután exfelesége, Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Novák Katalin köztársasági elnök is belebukott a kegyelmi botrányba. Az azonban már látszik, az iránta való érdeklődést politikai építkezésre használja fel, és nagyon úgy tűnik, hogy pártalapítási ambíciói is lehetnek. Elemzőket kérdeztünk a lehetőségeiről és az esélyeiről.