Köves Slomóék budapesti elitgimnáziumot vennének át, megszólalt a polgármester

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumba járó diákok szülei szerda este kaptak értesítést arról, hogy a Köves Slomó által vezetett Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által fenntartott Milton Friedman Egyetem átvenné az iskola fenntartói jogát – írja a 24.hu. Bakonyi László, az egyetem hivatalvezetője a lapnak küldött válaszában kifejtette: „A Milton Friedman Egyetem a törvényes határidőig kezdeményezte a Békásmegyeren működő Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola és a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium fenntartói jogának átvételét az Észak-budapesti Tankerületi Központnál. A megkeresésről értesítettük a Belügyminisztérium illetékeseit is. Az átadási folyamatot a törvényi előírások szerint a tankerületi központ szervezi, ennek megfelelően megkezdődtek velük az egyeztetések.”

A válaszban kitért arra is, hogy az egyetem két évvel ezelőtt átvette a Bethlen Gábor Technikum fenntartói jogait és feladatait, amely esetben a gazdasági és az informatikai képzések terén lehetséges szakmai együttműködés volt az elsődleges cél, „az átvétel sikerének is része lehet abban, hogy a technikumba jelentkezők száma jelentősen növekedett, idén kétszer annyian jelentkeztek be képzéseinkre, mint a korábbi tanévekben”.

A két intézmény esetében a megkeresés egyik fontos okának nevezte, hogy „a Milton Friedman Egyetem campusának fizikai közelsége alapján létrejöhet egy békásmegyeri oktatási ökoszisztéma, amely segítheti mind a köznevelési intézmények, mind egyetemünk szakmai munkáját, valamint a környék fejlődését. A másik ok intézményünk fejlesztési stratégiája, amelynek keretében 2023-ban a tanítóképzéssel megkezdtük a pedagógusképzést, amit közép és hosszú távon követne a tanárképzés, illetve más pedagógus szakmák képzése”.

A tanítóképzésben jelenleg is élő kapcsolatuk van a Zipernowsky Károly Általános Iskolával a képzésük egyik gyakorlati helyszíneként. A jövőben a Veres Péter Gimnázium lehet az egyik partnerük, „emellett egyetemünk közép és hosszú távú célkitűzései között szerepel egy színvonalas, nemzetközileg is elismert matematikai képzőhely, tanszék létrehozása. A Veres Péter Gimnázium szakmai erősségei közül kiemelkednek a reál tárgyak, különösen a matematika, így a közös munka segítené ennek elismertségét és további lehetőségeket nyújtana”.

A két köznevelési intézmény a tevékenységét közfeladat-ellátási szerződés keretében változatlan módon folytatná, tandíj bevezetését nem tervezzük, az oktatás színvonalának fenntartása, illetve további emelése elsődleges érdekünk és célunk. A gimnázium elhelyezési problémáinak rövidtávú megoldása, hosszabb távon pedig az intézmény infrastrukturális továbbfejlesztése is a fenntartó feladatai között szerepel. A fenntartóváltás kezdeményezése előtt az érintett intézmények vezetésével történt informális kapcsolatfelvételek során egyetemünk vezetése hangsúlyozta, hogy a kezdeményezésünket szakmai szempontok alapján, kölcsönös előnyöket célozva tettük, továbbá az átvétel fontos feltétele az intézmények pedagógus- és szülői közösségének támogatása is

– közölte az egyetem hivatalvezetője.

„Nem támogatunk semmilyen olyan átszervezést, ami nem élvezi a teljes közösség támogatását”

„Fenntartóváltás csak a szülői közösség, a diákönkormányzatok és a pedagógusközösség egyöntetű támogatásával lehetséges” – szögezte le csütörtöki közleményében Kiss László polgármester, hozzátéve, „sajtóhírekből tudható, hogy mintegy hatvan állami közoktatási intézmény kapcsán felmerült annak a lehetősége, hogy az állam helyett más lesz a fenntartó. Önkormányzatunkat megkereste a Milton Friedman Egyetem és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ, hogy személyes egyeztetéseket folytassanak a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és az egyetem közvetlen szomszédságában lévő Zipernowsky Károly Általános Iskolát átvételéről”.

Kiss László elárulta, hogy „a két iskola esetében – a kapott tájékoztatás alapján – tandíjas képzés kialakítása nem vetődött fel, és természetesen továbbra is világi intézmények maradnának”.

„A Milton Friedman Egyetem fontos része a III. kerületi oktatási rendszernek, mellyel a kerületi működésének kezdete óta önkormányzatunk szakmai együttműködést tart fenn. A tanítóképzésük részeként a Zipernowsky Károly Általános Iskolával jelenleg is együttműködésben állnak, amely a későbbiekben gyakorlóiskolává válhatna. Terveik szerint az intézmények fenntartója a Milton Friedman Egyetem lenne” – fogalmazott a polgármester.

Kiss László világossá tette:

Önkormányzatunk álláspontja, hogy minden fenntartóváltás kizárólag a szülői közösség, a diákönkormányzatok és a pedagógusközösség egyöntetű támogatásával lehetséges. Nem támogatunk semmilyen olyan átszervezést, ami nem élvezi a teljes közösség támogatását.

A polgármester megjegyezte: „Az állami iskolai ellátás beismert csődjének tartjuk, hogy több tucat intézmény esetében fenntartóként még az elemi felújítási és fenntartási feladatokat sem képesek ellátni. Ma végleg lelepleződött: a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium felújításának sokadik elhalasztása valójában a teljes fenntartói alkalmatlanság bizonyítéka.”