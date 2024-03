Dobrev Klára a nemzetközi nőnapon elindította TikTok-csatornáját. A Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke az első videójában elmondta, hogy az új platformon azt akarja megmutatni, amit eddig még nem lehetett látni: hogy milyen is ő a mindennapokban.

„Arra készülök, hogy itt megmutassam nektek azt, amit talán még nem láttatok, hogy hogyan indul egy nap, hogy hogyan dolgozunk, hogy milyen gondjaink, problémáink vannak napközben, és néha azt is, hogy hogy igazítom meg a hajam, hogy ne egy tincset nézzetek folyamatosan” – fogalmazott Dobrev Klára.

Mint megírtuk, mostanában Orbán Viktor miniszterelnök is hatalmasat megy a közösségi médiában, azon belül is a TikTokra gyártott kis videóit szereti leginkább a közönség.

A magyar miniszterelnök TikTok-csatornája bár már több mint egy éve létezik, csak a nyáron kezdett el igazán foglalkozni a kormányfő stábja a platformmal.

Azóta már több aktuális trendet is követett Orbán Viktor a videóival. A miniszterelnök példáját nemcsak Dobrev Klára, hanem Thürmer Gyula is követte. A Munkáspárt elnöke egy alig félperces videóban jelentkezett be a TikTokon.