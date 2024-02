Újabb párt jelent meg a TikTokon

A közelgő önkormányzati és az EP-választási kampányt jelzi előre az is, hogy újabb párt jelent meg a jelenleg legnépszerűbb közösségi platformon. A Munkáspárt ezentúl a TikTokon is politizál.

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke egy alig félperces videóban jelentkezett be a fiatalok körében népszerű közösségi platformon, a TikTokon.

A videóban Thürmer Gyula a párt hivatalos lapjának egy-egy példányát felmutatva azt kérdezi a nézőktől, hogy tudták-e, hogy „Orbán Viktor korunk Robin Hoodja?” vagy azt, hogy „Hétköznapi diktatúra van Magyarországon?”.

Végül a párt vezetője azt mondja: „Szeretik a titkokat? Kövessék a TikTokot!”

Mint megírtuk, mostanában Orbán Viktor miniszterelnök is hatalmasat megy a közösségi médiában, azon belül is a TikTokra gyártott kis videóit szereti leginkább a közönség. A magyar miniszterelnök TikTok-csatornája bár már több mint egy éve létezik, csak a nyáron kezdett el igazán foglalkozni a kormányfő stábja a platformmal. Azóta már több aktuális trendet is követett Orbán Viktor a videóival.